¡Vuelve el mundo mágico de Harry Potter! Warner prepara nueva serie del mago

Warner confirmó los rumores que habían circulado durante las últimas semanas: la historia de Harry Potter volverá a las pantallas, esta vez en formato de serie.

"Harry Potter es un fenómeno cultural y está claro que existe un amor y una sed perdurables por el mundo de los magos", dijo en un comunicado Casey Bloys, presidente de HBO y Max Content, quien añadió que la serie "profundizará en cada uno de los icónicos libros que los fans han seguido disfrutando durante todos estos años".

De acuerdo con la compañía, la serie estará disponible a través de la plataforma de streaming Max, que aglutinará los catálogos de HBO Max y Discovery + tras la fusión de Warner y Discovery.

La nueva serie de uno de los magos más populares de la ficción retomará la historia que ya se vio en cine protagonizada por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint; sin embargo, la nueva producción ahondará en los detalles ofrecidos en la saga de J.K. Rowling.

Cada temporada de la producción retomará uno de los libros de Rowling, y se prevé que tenga una década de duración.

"Será producida con el mismo arte épico, amor y cuidado por el que es conocida esta franquicia mundial", ahonda el comunicado.

La autora fungirá como productora de la serie, pero ésta tendrá un elenco completamente nuevo. A través de redes sociales este último punto ha sido ampliamente discutido, debido a rumores de que Warner buscó a los tres protagonistas de las películas, pero se habrían negado a participar en el proyecto si Rowling estaba involucrada en él.

La postura de Radcliffe, Watson y Grint estaría relacionada con los escándalos en los que se ha visto envuelta la escritora por comentarios considerados como transfóbicos.

Además de Harry Potter, la empresa anunció que se encuentran trabajando en otros proyectos ligados a dos famosas sagas como The Knight of the seven kingdoms: The Hedge Knight o la precuela de Game of Thrones, con George R.R. Martin como productor.