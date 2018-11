Emmanuel se pone Navideño y lanza disco

Emmanuel, con su sello discográfico Taco Music, lanza a un mes de celebrarse la Nochebuena un álbum con el que brinda una fiesta de mucho corazón y ritmo con sonido fusionado entre big band, country y góspel, con la producción Navidad



El disco integrado por ocho canciones clásicas de la temporada que interpreta por primera vez en sus cuatro décadas de carrera, las grabó bajo los arreglos y dirección de Gustavo Farías.

El primer sencillo, con videoclip producido por Pedro Torres es Jingle Bells (Ya llegó la Navidad),pero uno de los temas que más le emocionan al cantante es Rodolfo el reno, en el que contó en los coros con las voces de sus nietos María Lucía y Mikel, y lo hizo para que cuando sean adultos se escuchen y aprecien que en su niñez estuvieron en un estudio de grabación con su abuelo Emmanuel.

El cantante pop busca con Navidad atrapar el gusto y el corazón de sus seguidores, y explicó: “desde que comenzó, el concepto nos llevó dos años, buscamos que fuera alegre, dulce y con un matiz distinto a lo que han hecho grandes voces nacionales y de Estados Unidos. No es fácil regrabar un género que se ha hecho desde la década de los años 30,tuvimos que buscarle cuerdas y puntitos y le llegamos al concepto que alcanzamos”, detalló.

Y muy seguro, lleno de paz y con esa tranquilidad que lo caracteriza, Emmanuel dijo muy seguro de sobre este álbum que logró imprimirle su sello. “Lo logramos tiene mucha alegría es lo que quiero darle a la gente esta es la época más cálida, más familiar, llena de alegría y de mayor nostalgia y la música funcionará para acompañarnos a ellos en un ambiente familiar”.

Emmanuel no quiso pasar por alto mencionar que a raíz del Twor Amigos que inició al lado de Mijares desde el año de 2013, es la fecha que no se ha podido concretar el CD-DVD doble de sus giras en vivo. Y, sin embargo, adelantó que este sueño acariciado seis largos años puede lograrse con Taco Music.

“Si esto continúa podremos hacer el álbum de los dos en Taco Music, sería padre, sería muy bonito. Aparte se merece -Mijares-, un disco de esta etapa tan linda en la que compartimos el escenario, se me hace extraño que no lo podamos hacer y no es justo que no lo tengamos para darlo a la gente".

“Mijares y yo vamos a llegar hasta donde la gente quiera. Nosotros seguimos dando ilusiones y alegrías desde hace varios años, como el aplauso que brota desde el fondo del corazón del público como los recuerdos que les afloran. Yo creo que todo se va dando, pero entre Mijares y yo hay una amistad, hay una relación, pero también hay una compenetración increíble en el escenario. Se da una situación real, que nos reímos de una forma interna particular, donde se nos ocurre a los dos el mismo movimiento y aparece el clic y eso lo percibe la gente de una manera natural, ; me imagino que ya todos se divierten y nos divertimos nosotros”, finalizó.





NAVIDAD:

Jingle bell rock.

Rodolfo El Reno.

The Christmas song.

Jingle Bells (Ya llegó la Navidad).

Va a nevar.

Caro gesu bambino (Querido niño Jesús).

Santa Claus llegó a la ciudad.

Blanca Navidad.