[Entrevista] Ana Claudia Talancón y el reto de ser alguien más

Ana Claudia Talancón está trabajando duro para que llegue el día en que sea considerada “una de las primeras actrices de este país”. Quizá por ello, como comparte en exclusiva con El Sol de México, a la actriz le preocupa no tener el tiempo suficiente para concretar todo lo que desea.

“Afortunadamente estoy ocupada por trabajo, proyectos y demás, pero lo que más me gustaría es tener tiempo para mis seres queridos y pasar tiempo con ellos… Sé que todo esto se verá recompensado en un futuro, pero sí creo que el intentar obtener más horas al día y no lograrlo es una gran preocupación para mí”, comparte durante un descanso de las extenuantes sesiones de grabación en el set.

Hace ya más de dos décadas que comenzamos a verla actuando en distintas producciones, tanto de televisión como en películas, llegando a protagonizar cintas como Arráncame la vida, Ladies’ Night, Paraíso perdido y American Curious.

A la larga lista de producciones en las que ha participado, las cuales ya se cuentan por decenas, últimamente se han añadido Matando Cabos 2 (2020); la producción de Netflix, Como caído del cielo (2019) y Perfectos desconocidos (2018), esta última dirigida por Manolo Caro.

Pero hoy, lo que la tiene más ocupada es una serie de televisión, en la que dará vida a un personaje del que no se tiene mucha información. En marzo pasado, la plataforma ViX anunció el inicio del rodaje de Se Llamaba Pedro Infante, la bioserie autorizada de la vida del ícono mexicano, en la que Ana Claudia encarnará a María Luisa León, la esposa del desaparecido cantante.

“Crear este personaje es uno de los retos más interesantes de mi carrera, es de esos proyectos que como actriz siempre buscas, por el honor a la leyenda y a la tradición. Yo interpreto el rol de María Luisa León, la primera esposa de Pedro Infante. Definitivamente es un personaje que te reta pues es inmortalizar en una bioserie personajes e iconos de la Época de Oro del cine mexicano”, asegura.

“Creo que lo más emocionante es darle vida a un papel de un personaje del que no hay tanta información allá afuera, pero que definitivamente marcó la vida de Pedro Infante, tanto personalmente como en el mundo de la música”.

Considera que uno de los roles más difíciles que ha interpretado es el de Amelia, en El Crímen del Padre Amaro, por todo lo que representó y sigue representando en la sociedad | Fotos: Marlin Jaime & Marlen Jaime

El reto de ser alguien más





Ana Claudia asegura que tanto en este proyecto como en cualquier otro, el reto mayor es adentrarse en el personaje:

“Y es lo que más amo de mi trabajo. Salir de mi casa como Ana Claudia, pero ser otra persona en el set es lo que me da vida. Creo que de los elementos retadores está representar a una mujer de las primeras décadas del siglo XX que, como todas, vivió muchas injusticias. Al final, Pedro tuvo muchos amoríos y eso siento que desgarró mucho el corazón de Maria Luisa”.





Hablando de series de TV, este formato sigue ganándole terreno a las películas. Tú has trabajado en ambos terrenos, ¿pero cuál disfrutas más y por qué?





Definitivamente los largometrajes me apasionan muchísimo. Creo que el formato largo de pantalla grande tiene un toque nostálgico como el de hojear y oler un libro. Pero no me deja de fascinar y sorprender el desarrollo del mundo del entretenimiento. Hoy la demanda está sumamente fragmentada, y me ha encantado la propuesta de Vix. Finalmente el espectador disfruta de contenido seriado, y esto le da una vida larga y emocionante al personaje.

El futuro de Soy Tu Fan





Ana Claudia también ha incursionado en el rol de productora, siendo su primer proyecto el de la exitosa serie Soy tu Fan, de canal Once, serie que fue un hito en la televisión mexicana, la cual protagonizó y produjo ella misma.

Sobre la posibilidad de que se realice una nueva temporada de dicha serie, luego del éxito de la película del mismo nombre, asegura:

“Pues espero que sí, no puedo compartir mucho aún, pero esperemos con muchas ansias y emoción”.





El papel de Charly te ha acompañado durante mucho tiempo. ¿Crees que te pareces a ella?





Creo que todos podemos encontrarnos un poco en Charly. Cuando más identificada me he sentido con ella es en la película. Después de tanto tiempo vemos a Charly enfocada en su carrera, profesionalmente está mejor que nunca y personalmente es más madura, con más decisión y con más amor propio. Y siento que justo estoy en esa fase. Pero si retrocedemos en el tiempo, la Charly que empezó Soy Tu Fan si está un poco alejada de quien considero que soy.

Dentro de 20 años, Ana Claudia se ve como una de las primeras actrices de México | Fotos: Marlin Jaime & Marlen Jaime

¿Cuál ha sido el papel que más satisfacciones te ha dado hasta ahora?





Es difícil la pregunta, porque de verdad que amo esto y me apasiona representar a diferentes personajes. Pero si tuviera que escoger uno, me siento muy cercana y nostálgica por el rol que hice en Arráncame la Vida. Amo México, y amo su historia. Y creo que de las satisfacciones y retos más grandes del rol de Catalina fue de alguna manera personificar a una mujer que trataba de luchar en contra de la opresión de su esposo. Al mismo tiempo, la historia de amor de Catalina y Carlos es muy Romeo y Julieta. Y a pesar de que acaba en tragedia, siempre me quede con una sensación de suspiro.





¿Y cuál ha sido el rol más difícil que has interpretado hasta hoy?





Considero que uno de los papeles más difíciles que interprete a lo largo de mi carrera es el de Amelia, en El Crímen del Padre Amaro, esto por todo lo que representó y sigue representando en la sociedad, Amelia fue un personaje muy complejo que vivió muchas situaciones que no le deseamos a nadie pero que nos dejan grandes enseñanzas para la gente, fueron muchos días de esfuerzo y dedicación para poder entrar en ese personaje, el poder encarnarla para mi fue un parteaguas en mi carrera que logró llevarme a donde estoy hoy y me siento muy agradecida.





Esto es un poco trillado, pero: ¿Si no hubieras sido actriz, qué te hubiera gustado hacer en la vida?





Desde que era pequeña siempre tuve la visión de ser actríz, era algo que añoraba mucho. Sin embargo, pensándolo ahora pues me gustaba mucho cocinar y lo hacía en cada momento que podía, por lo que creo pude haber sido una excelente chef, es un hobbie que tengo muy arraigado en mí y quién dice que no pude haber tenido mis propios restaurantes con estrellas Michelín.





¿Ana Claudia Talancón se arrepiente de algo?





Por el momento, no. Tengo la visión de que cada decisión te lleva a algo y de que ese es el destino que debemos forjar, al final el poner en duda nuestras acciones sólo nos hace retractarnos, ponernos en duda y no es lo que queremos. Para mí estamos hoy en dónde debemos estar, el aquí y el ahora.





A la par de la actuación, Ana Claudia también ha incursionado en la conducción en programas de televisión, además de que ha desarrollado de manera paralela su afición por las artes plásticas y colaborado filantrópicamente con distintas organizaciones.





¿A qué te dedicas actualmente cuando no estás actuando?





Fuera de escena intento disfrutar mis días libres a lo largo del año. Aunque son pocos, me gusta quedarme en casa, estar con mi familia y amigos, no importa cuál sea el plan. Me considero una persona tranquila respecto a gustos personales, puedo optar desde ir al cine, cenar o incluso ir a museos, al tener mucho movimiento entre semana, intento mantener la paz con estas actividades en mi tiempo libre.





¿Cómo te ves en unos 20 años? ¿Qué le dirías a la Ana Claudia del año 2043?





Puede sonar muy lejano, pero en realidad el tiempo pasa muy rápido, en 20 años yo me veo llegando a ser una de las primeras actrices de este país, disfrutando de todos mis proyectos a lo largo de estos años. En 2043 volvería a decirme que todo el esfuerzo que he realizado valdrá toda la pena y que no

debo bajar la guardia ante ciertas situaciones que van a intentar tirarme. Al final la fortaleza es lo que me ha llevado a dónde estoy hoy y no planeo soltarlo. Esta pregunta me causa mucha emoción, ya que estoy segura de que en 20 años estaré sorprendida de todo lo que logré.

Y jugando a regresar en el tiempo, ¿qué le dirías a la Ana Claudia del 2003?





Todo estará bien. Sé valiente, real, sé tú siempre y confía en ti porque te convertirás en una mujer que no ignora su sabiduría e intuición. Quien no finge y que se atreve. Y que a pesar de que no será fácil, cada paso es maravilloso.





¿Además de la serie sobre Pedro Infante, qué otros planes tienes para el futuro?

No lo tengo muy claro aún, porque te juro que poco tiempo para respirar tengo, y eso me da vida (risas). Pero sí planeo seguir haciendo proyectos inolvidables. Me interesa mucho colaborar con nuevos talentos, con nuevas plataformas y no te lo voy a negar, me ha encantado empezar a hacer Tik Tok, me divierte mucho (risas). Pero lo que sí tengo claro es que quiero disfrutarlo como siempre.





