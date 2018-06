Eunice Gayson, la primera chica Bond, muere a los 90 años

La actriz británica Eunice Gayson, que encarnó a la primera chica James Bond girl en el cine en 1962, murió a los 90 años, informaron el sábado los productores de la saga del agente secreto 007.

"Estamos particularmente tristes por el fallecimiento de Eunice Gayson, nuestra primera 'chica (James) Bond',que interpretó a Sylvia Trench en 'Dr. No' y 'Desde Rusia con amor'", declararon los productores Michael Wilson y Barbara Broccoli en la cuenta oficial del célebre espía de ficción.

We are very sad to learn that our dear Eunice passed away on June 8th. An amazing lady who left a lasting impression on everyone she met. She will be very much missed. pic.twitter.com/c5kVHs256Y — Eunice Gayson (@EuniceGayson) 9 de junio de 2018

Aunque al inicio fue contratada para el papel de Miss Moneypenny, Eunice Gayson terminó obteniendo el personaje de la novia de James Bond, Sylvia Trench.

Fue la primera en seducir al agente secreto en "Dr No", aunque Ursula Andress de alguna manera le robó el protagonismo al aparecer en este mismo filme.

Eunice Gayson también actuó en "La venganza de Frankenstein" (1958).