Foo Fighters revela quién será su nuevo baterista tras la muerte de Taylor Hawkins

Fue el pasado 25 de marzo cuando el rock perdió a uno de los grandes, nos referimos a Taylor Hawkins, famoso baterista de la banda Foo Fighters, que murió en un hotel de Bogotá.

Un año ha pasado desde entonces y ahora los Foo Fighters han decidido que es tiempo de seguir adelante, pero siempre con el recuerdo de Hawkins presente.

A través de un video con tintes de comedia fue que la agrupación finalmente reveló que Josh Freese será el nuevo baterista que ocupará el lugar de Taylor para sus próximas presentaciones.

Luego del video, la banda dio a paso a su evento de streaming: "Foo Fighters: Preparing Music for Concerts", donde Freese hizo su debut y fue muy bien recibido por la gente.

Asimismo, el grupo aprovechó para anunciar su nueva producción que llevará por nombre "But here we are" (Pero aquí estamos), la cual será estrenada oficialmente el próximo 2 de junio de 2023.

¿Quién es Josh Freese?

Josh Freese, de 50 años, es originario de Florida y ha formado parte de grandes bandas a lo largo de su carrera como Nine Inch Nails y Guns N' Roses.

De igual forma, se ha desempeñado desde 2003 como baterista de estudio para The Offspring y fue el reemplazo temporal de Zac Farro tras su salida de Paramore.

Aunque el público recibió al también compositor con los brazos, la realidad es que nadie podrá llenar los zaparos del legendario baterista que marcó a toda una generación a lo largo de los años.

Cabe recordar que, los Foo fighters se encontraban en marzo del año pasado en Colombia para presentarse en el Festival Estéreo Picnic, sin embargo, la sorpresiva muerte de Taylor llegó.

Su fallecimiento provocó que el grupo cancelara su show y finalmente, el escenario donde tocarían fue utilizado para realizar un homenaje al baterista, donde el público y la banda guardaron un minuto de silencio para luego encender velas en el entarimado.