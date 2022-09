"Taylor, Taylor, Taylor": así fue el impresionante homenaje al baterista de Foo Fighters

Este 3 de septiembre, se le rindió el primer homenaje al fallecido baterista de los Foo Fighters, Taylor Hawkins quien fuera encontrado sin vida en un hotel el pasado 25 de marzo en la ciudad de Bogotá, Colombia. Al emotivo concierto fueron invitadas grandes personalidades como Liam Gallager y Sir Paul McCartney.

Así se vivió el homenaje

El concierto se llevó a cabo en el estadio de Wembley, Londres e inició a las 4:00 pm. El grupo liderado por Dave Grohl salió al escenario entre coros que decían "Taylor, Taylor, Taylor". Iniciando, Grohl dirigió unas palabras a los asistentes:

"Esta noche nos reunimos para celebrar la vida, la música y el amor de nuestro querido amigo, compañero de banda y hermano, Taylor Hawkins. Los que lo conocían personalmente saben que nadie podía hacerte sonreír, reír, bailar o cantar como él. Y los que lo admiran, estoy seguro de que sintieron lo mismo. Así que esta noche nos reunimos con nuestra familia y sus amigos más cercanos, sus héroes musicales y más grandes inspiraciones para brindarles una noche gigante para una persona gigante [...] Bailen y canten para que Taylor pueda escucharnos".

Después, para sorpresa de todos los fans, apareció Liam Gallagher, exvocalista de Oasis, quien abrió el concierto con Rock n Roll Star y Live Forever canciones de la mencionada agrupación, y con Dave Grohl en la batería.

Otras de las personalidades que estuvieron fueron Chris Chaney, Omar Hakim y Nile Rodgers quienes tocaron algunas canciones que le gustaban a Hawkinks como Let’s Dance interpretada por Josh Homme y Modern Love por Gaz Coombes, ambas canciones originales de David Bowie.

Otras de las canciones covereadas por grandes artistas fueron Psycho Killers de The Talking Heads, interpretada por Chevy Metal, Children of the Revolution, de Marc Bolan y T. rex, junto a Kesha. Dave Grohl y Wolfgang Van Halen tocaron I’m On Fire y Hot For Teacher, de Van Halen.

«Taylor sabía más de música que nadie he conocido en mi vida, me presentó álbumes que no conocía, uno de ellos fue Grace de Jeff Buckley», dijo Dave Grohl. Tras estas palabras, Chris Chane y Grohl tocaron Last Goodbye y Grace, de Buckley.

Quien también fue invitado, pero no pudo asistir fue, Elton John no, sin embargo, cuenta la revista Rolling Stone, mandó un video en el que presentó Yellow Brick Road’.

Duff McKagan y Slash de Guns N’ Roses también mandaron un video en memoria de Hawkins que decía: "Te extraño mucho y el rock & roll te extrañará", dijo McKagan. "Siempre fue muy positivo y lleno de energía", agregó el legendario guitarrista Slash.

Las personalidades no dejaban de aparecer, Lars Ulrich de Metallica y Brian Johnson de AC/DC interpretaron junto a Foo Fighters Back In Black y Let There Be Rock.

"Taylor, sé que puedes vernos, oírnos y sentirnos, te amamos de parte de todos los de Metallica", dijo Ulrich.

Steward Copeland, baterista de The Police, y uno de los más grandes influencias de Hawkins subió al escenario en interpretó Next To You.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Taylor Hawkins, en un video que había sido grabdo en un concierto pasado, presentó a sus grandes héroes, Roger Taylor y Brian May, de Queen, quienes aparecieron en el escenario y tocaron junto con los Foo Fighters, Rufus Taylor y Luke Spiller de The Struts, Will Rock You yUnder Pressure. Después Sam Ryder hizo una aparición sorpresa para interpretar Somebody To Love, canción que Taylor Hawkins interpretaba a menudo en los conciertos de Foo Fighters.

También partiicipó Brian May quien interpretó con su guitarra acústica Love of My Life. "Sé que Freddie estaría muy feliz de usar esta canción para honrar a Taylor Hawkins", dijo May.

Ya se acercaba el cierre del concierto y si bien el concierto parecía una pasarela de celebridades, las sorpresas faltaban, fue cuando Paul McCartney subió al escenario junto a Chrissie Hynde para tocar Oh! Darling de The Beatles por primera vez en vivo y Helter Skelter. "La siguiente canción creo que era la favorita de Foo Fighters de Taylor, así que tenemos que tocarla", dijo Grohl.

Sin dua el momento más emotivo de la noche fue al inicio de Times Like These cuando Grohl tuvio que hacer una pasa debido a la emoción y a las lágrimas al recordar a su amigo.

Casi al final, Dave Grohl presentó a Shane Hawkins, hijo de Taylor, para tocar My Hero en otro de los momentos más emotivos del homenaje.

Shane Hawkins, the 16 year old son of the late Taylor Hawkins playing the drums during “My Hero” with the Foo Fighters during the tribute show to his dad, has me 😭 pic.twitter.com/pBiyPurMC9 — Travis Akers (@travisakers) September 4, 2022

"Espero que hayan sentido el amor de todos nosotros porque nosotros lo sentimos de ustedes para Taylor esta noche, así que les agradezco. Realmente no sé qué más decir. Quiero agradecer a la familia Hawkins por estar con nosotros esta noche", dijo Grohl, al final del concierto que duró cerca de seis horas.

La canción con la que cerraron el concierto fue Everlong, en esta ocasión con Dave Grohl cantándola en solitario. "Te amo Taylor", dijo al final del emotivo e impresionante homenaje a Taylor Hawkins.