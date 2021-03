Intensamente | Alice Cooper: el padrino del shock rock está de vuelta

Más de 50 años de carrera lo respaldan. Su nombre está en los libros de historia, pues ayudó a darle forma al sonido y a la apariencia del hard rock.

Es considerado como "el padrino del shock rock", por ser uno de los primeros artistas que introdujeron la imaginería de terror en esta música, y debido a que su propuesta escénica se hizo popular por la introducción de pirotecnia, guillotinas, sillas eléctricas y sangre falsa.

A sus 73 años, el autor de clásicos como “School’s out”, “No more Mr. Nice guy” y “Welcome to my nightmare” parece no querer descansar. Por el contrario, se muestra lleno de optimismo y vitalidad.

El músico considerado por la Rolling Stone Album Guide como el "artista de heavy metal más querido del mundo", está de vuelta con un nuevo álbum que contra todo pronóstico suena vibrante y enérgico.

El disco se llama Detroit Stories y tiene el propósito de homenajear a la gente de esa ciudad y al legado musical que ese lugar le ha dado al mundo. Pero lejos de ser una idea sacada al vapor, tiene un antecedente:



Hace cinco décadas, el entonces novato productor Bob Ezrin estuvo trabajando precisamente con la banda de Alice Cooper en la producción de discos como Love it to death y Killer, de los cuales se desprendieron varios clásicos. Lejos del movimiento hippie de esa época, al cual eran totalmente opuestos, banda y productor estaban enfocados en darle vida a un rock potente y furioso.

Detroit era entonces el centro del heavy rock, según explica Alice:



“Los Ángeles tenía su sonido con The Doors, Love y Buffalo Springfield; San Francisco tenía a Grateful Dead y Jefferson Airplane; Nueva York tenía The Rascals y The Velvet Underground… Pero Detroit fue el lugar de nacimiento del hard rock furioso. Detroit fue el único lugar que reconoció el sonido del rock duro impulsado por la guitarra y por nuestro loco espectáculo en el escenario”.

50 años después, Alice y Ezrin reunieron a varios músicos legendarios de Detroit, entre ellos Wayne Kramer (MC5), Johnny "Bee" Badanjek (Detroit Wheels), al legendario bajista de jazz y R&B Paul Randolph y a los Motor City Horns para grabar Detroit Stories, un disco acerca del cual Ezrin asegura: “¡Esto fue hecho en Detroit para Detroit por habitantes de Detroit!”.



Alice, ¿por qué dedicarle un álbum completo a la ciudad de Detroit?

Bueno, Detroit es el hogar del hard rock, por bandas como Iggy and the Stooges, MC5, Bob Seger, Ted Nugent y Alice Cooper; puras bandas de tremendos guitarristas, que hicieron que realmente fuéramos el centro de todo el hard rock… Por eso decidimos ir allí y grabar el álbum, precisamente con músicos de Detroit. Esta ciudad es muy diferente a Los Ángeles, a Nueva York o a San Francisco. Es mucho más real, son gente común, ¿sabes?

De este álbum me llamaron especialmente la atención tracks como “Hail Mary”, “Independence Dave” y” Shut up and rock”, ¿pero cuáles son las que más destacarías?

Bueno, es difícil elegir una canción favorita, pero creo que es “Hail Mary”, porque es un buen rock and roll. Destacaste precisamente las canciones de hard rock y eso es bueno. “Dave Independence” habla de un tipo que se aprovecha de todo el mundo, y “Shut up and rock” trata de un tipo que está cansado de que la gente le cuente todos sus problemas, así que dice: "Oh, cállate y corre".

¿Es verdad que “Don't give up” está inspirada en la pandemia?

Bueno, más bien empezó siendo una canción sobre el suicidio que se hizo antes de la pandemia. Aunque al final cambié un poco la letra y la convertí en una canción sobre la pandemia. Pensé que sería una buena canción alentadora. Quería que le diera a la audiencia la oportunidad de no ser una víctima; quiero pensar que vamos a darle la vuelta a este virus, que estaremos aquí para siempre, pero el virus desaparecerá en un par de años.

¿Y a quién está dedicada “I hate you”?

Es una canción sobre las bandas, cuando se separan, como nuestra banda original, que se disolvió en 1974, pero no lo hicimos enojados, de hecho nos mantuvimos en contacto a lo largo de los años, así que pensé: "¿por qué no hacer una canción en la que cada uno dice cosas sobre el otro, todas esas cosas terribles que se dicen sobre las personas en estos casos, pero lo que realmente hace es decirle a la audiencia que no nos odiamos en absoluto; nos estamos divirtiendo con la idea de odiarnos, pero no es así.

El disco abre con una canción escrita por Lou Reed, de quien creo que debes tener muy buenos recuerdos.

Sí, fue originalmente grabada por The Velvet Underground en 1970. La convertí en una versión más pesada, y le cambié la letra, en lugar de que hable de Nueva York habla de Detroit. Siempre fui amigo de Lou Reed, así que a él no le importaría que la cambiara y la convirtiera en una canción de hard rock; de hecho creo que realmente le gustaría, porque él era un rockero duro y me conocía muy bien; él sabría que yo puedo ocuparme de la canción.

Si tuvieras que elegir a solo un artista de Detroit, ¿cuál sería tu favorito?

Bueno, hay tantos grandes artistas ahí, porque tienes todo el Motown, tienes a Stevie Wonder, Smokey Robinson y todos esos artistas. Diría que me encantan todas las bandas de hard rock, me gustan los Stooges, porque siguen siendo únicos, oye, ¡fueron los primeros punks en ese entonces! La primera banda de punk, antes que los Sex Pistols y mucho antes que los Ramones. Iggy Pop estuvo haciendo eso desde 1969-1970, así que fueron la primera banda de punk. Además Iggy es mi amigo, así que creo que los Stooges serían mis favoritos.

“NO NOS GUSTA HACER NADA ABURRIDO”

Muchos discos de rock del siglo XXI suenan aburridos, pero este suena fresco y vibrante, ¿cómo lo conseguiste?

Bueno, creo que se trata de la energía que ponemos en ello. A Bob Ezrin y a mí no nos gusta hacer nada aburrido. Si alguna vez has visto un show de Alice Cooper, sabes que no es aburrido; es muy teatral y hay tantas cosas que suceden mientras tocamos todas esas grandes canciones a lo largo de los años: ¡Son 28 álbumes de canciones! Así que nunca hacemos una canción aburrida, hacemos todo lo posible para nunca ser aburridos.

Me he dado cuenta de muchos de mis héroes musicales alguna vez usaron maquillaje. ¿Cuándo descubriste que este era un elemento tan importante para tu música?

Eso surgió mientras pensábamos: "¿Cómo decoramos la música?" Porque la música es lo primero; teníamos que convertirnos en una banda realmente buena, porque estábamos contra Led Zeppelin y The Rolling Stones, y todas esas bandas eran geniales, así que ensayábamos 8 o 9 horas al día para convertirnos en una banda genial. Y entonces pensé: "Ahora que tenemos la música, pongamos el espectáculo correctamente y demos vida a este personaje de Alice Cooper, que es un villano y un héroe; ahí es donde entra lo del maquillaje, porque no podíamos simplemente lucir normales. Teníamos que lucir interesantes, así que me comencé a maquillar los ojos y a elegir el vestuario… Así fue como nació el personaje de Alice Cooper, al que le gusta mucho jugar en el escenario.

Hablando de eso, el personaje se hizo conocido por asustar a la gente. ¿Crees que en el siglo XXI la gente aún le teme a Alice Cooper?

Ya no creo que puedas realmente sorprender a la audiencia. Creo que fue fácil sorprender a principios de los 70, porque no teníamos internet y todas las redes sociales que tenemos ahora, así que la gente que venía al show, luego iba con sus amigos y les contaba lo ue había visto, incluso exagerando, y luego venía la demás gente que no podía creer lo que les decían sobre Alice Cooper; era muy fácil sorprender a la audiencia en ese momento. Ahora creo que la audiencia entiende que todo lo que ve es parte del espectáculo y que se sentirían decepcionados si no hiciéramos nuestros trucos en el escenario… Quizá ya no es impactante ahora, pero sigue siendo muy entretenido.

Hablabas de The Rolling Stones. ¿Es verdad que estás en una carrera para ser más longevo que Mick Jagger?

¡Oh! Es que Mick Jagger fue el prototipo; el es el cantante principal más grande, el primero y el más grande… Ozzy Osbourne, Steven Tyler y todos tomamos lecciones viendo a Mick Jagger, porque él fue el original. Siempre he dicho que, como él es cinco años mayor que yo, cuando él se retire todavía me quedarán cinco años más a mí, pero la verdad no creo que Mick Jagger se jubile.

Háblanos de Hollywood Vampires, la banda que tienes con Johnny Depp y Joe Perry (Aerosmith).

Es una banda realmente buena. Johnny Depp en la guitarra es muy buen ejecutante. La gente siempre piensa: "Es una estrella de cine que intenta ser una estrella de rock", pero eso no es cierto; ya era cantante de rock y guitarrista antes de ser estrella de cine, así que ya sabía que era un buen guitarrista cuando empezamos a formar la banda. De hecho, acaba de hacer un álbum con Jeff Beck y no tocas con Jeff Beck a menos que seas un guitarrista bastante bueno, así que la gente se vuelve loca con Johnny en el escenario. Todos los que esperaban que él fuera un guitarrista normal, se sorprenderán cuando lo vean tocar junto a Joe Perry.

Volviendo a Detroit Stories, ¿cómo le harás promoción en estas circunstancias de la pandemia?

Queremos estar de gira a mediados del verano. Ya todo el mundo está recibiendo la vacuna aquí (en Estados Unidos), así que esperamos hacerlo… Yo creo que a mediados de julio probablemente todos estarán de regreso y no veo por qué no volvamos a hacer conciertos. Así que ojalá sea entonces y espero que luego podamos ir a tocar a la Ciudad de México, a Monterrey a todas las grandes ciudades de México.

Claro, tienes una gran legión de seguidores aquí.

¡Sí! La última vez que tocamos en la Ciudad de México tuvimos una gran audiencia, y se suponía que íbamos a regresar en septiembre pasado, pero luego la pandemia detuvo todo… ¡Estamos dispuestos a regresar a México tan pronto como podamos!

