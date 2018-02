José José, 70 años de una vida de éxito, fracaso y enfermedad

A través de sus canciones, varias generaciones en América Latina formaron su educación sentimental, gracias a su gran calidad interpretativa que lo colocó con uno de los máximos cantantes de México para el mundo. La vida de José José es también la encarnación del éxito y el ocaso, una dualidad reservada solo a los grandes.

Hoy El Príncipe de la Canción celebra 70 años de vida y una gran expectación gira en torno a su estado de salud luego de que se fuera a Miami para reunirse con su familia y continuar en un hospital de Estados Unidos su tratamiento.







1. Su nombre completo es José Rómulo Sosa Ortiz

2. Nació en el seno de una familia de músicos, su padre fue el tenor José Sosa Esquivel y su madre la concertista de piano Margarita Ortiz Pensado.

3. En su casa no estaba permitido que se escuchara música popular, hasta que su padre abandonó el hogar en 1963, se animó a formar un trío en el que tocaba la guitarra, él tenía 15 años.



4. Su primer nombre artístico fue Pepe Sosa, después se bautizó como José José, por su papá y por él.

5.Su interpretación de “El triste” le valió el tercer lugar del II Festival de la Canción Latina, el primer sitio fue para “Cançao de Amor e Paz” de la brasileña Claudia. La final se realizó en el teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México.

6. Al igual que su padre, se hizo adicto al alcohol, enfermedad que le provocó problemas económicos y de salud.7. Sus cuatro amores: Lucero, en su etapa juvenil, Natalia Kiki Herrera Calles, con quien se casó en 1970 y quien le llevaba 20 años; Anel Noreña, con ella tuvo dos hijos: José Joel y Marysoly Sara Salazar, con quien tuvo a Sarita.

8. Verónica Castro es una de sus mejores amigas, la conoció en 1972 cuando filmaron la película Un sueño de amor. Cristian, el primogénito de la actriz le dice al cantante “padrino” y en su honor grabó un disco con sus éxitos.

9. En su libro Esta es mi vida cuenta que se separó de Anel Noreña porque su cuñado Manuel Noreña, quien un tiempo fue su manager, lo estafó y su esposa estaba al tanto de ello.

10. Seis compositores que le dieron éxitos: Roberto Cantoral (“El triste”), Rafael Pérez Botija (“Gavilán o paloma”), Camilo Sesto (“Si me dejas ahora”),Juan Gabriel (“Lo pasado, pasado”), Napoleón (“Lo que no fue no será”) y Adán Torres (“Almohada”)

11. En 1993 sus amigos Ricardo Rocha y Tina Galindo lo ayudan a salir de una crisis derivada por el alcoholismo, lo internan en un centro de rehabilitación donde conoce a su actual esposa, Sara Salazar.

12. En marzo de 2017 José José informó que le detectaron cáncer de páncreas, enfermedad que según sus allegados ya superó, pero que mermó su estado físico que lo tiene actualmente en un centro de rehabilitación en Miami.