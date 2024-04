Juan Pablo Medina busca una historia sobre discapacidad para concientizar

QUINTANA ROO. Aunque no abordará su vida por el momento, Juan Pablo Medina se encuentra en proceso de investigación para crear una historia que inspire y motive a la gente con discapacidad.

Inspirado por el hecho que vivió en 2021, cuando debido a una trombosis perdió la pierna derecha, el actor tiene como objetivo demostrar que, aún con diferentes obstáculos, cualquiera puede cumplir un sueño.

“Estamos en ese camino de tratar de levantar un proyecto que tiene que ver mucho con eso, pero no se ha podido. Me interesaría hacer un documental de los paralímpicos me parecería espectacular, hay tantas cosas e historias que se pueden contar que estoy en búsqueda de eso, centrado en mi vida aún no sé”, afirmó Juan Pablo Medina en entrevista.

A tres años de su accidente, Medina aún continúa con su proceso de recuperación, de hecho, luego de realizar diferentes proyectos como “Enfermo amor” y “Soy tu fan: La película”, el histrión se enfocará en descansar y retomar sus terapias para mejorar su movilidad, previo a iniciar su próximo proyecto fílmico.

“Ahorita estoy en un momento como de retomar terapias, más tranquilo para mí y a ver qué pasa, no me está lloviendo el trabajo como muchos creen, pero afortunadamente he tenido la oportunidad de estar en proyectos que me gustan y eso es superrico como actor, esperemos que siga ahí”, enfatizó.

Entre sus últimos proyectos, Medina participó en la serie “Las viudas de los jueves”, con Cassandra Ciangherotti, Omar Chaparro, Zuria Vega e Irene Azuela, así como en “Bandidos” protagonizada por Alfonso Dosal, Ester Expósito, Mabel Cadena y Andrea Chaparro.

Ahora, el histrión de 46 años de edad se prepara para su siguiente película que llevará por título “Los dos hemisferios de Lucca”, dirigida por Mariana Chenillo y que está inspirada en la novela de Bárbara Anderson.

“Agradezco la oportunidad que he tenido de volver a actuar que, a lo mejor pensé, que no la iba a tener (tras la enfermedad), pero ha sido increíble la respuesta de la gente, que me sigan invitando y tener el chance de trabajar en proyectos que me gustan tanto, me hace muy feliz.

“Ahora tengo la oportunidad de hacer una película con Bárbara Mori que saldrá a finales de año, es una historia muy interesante y conmovedora”, indicó sobre “Los dos hemisferios de Lucca”.

El largometraje cuenta la historia de un viaje que realiza una madre y su hijo con parálisis cerebral infantil a la India, esto con el fin de someterse a un tratamiento de 28 días.

Alejandra Corman, Belén Chávez, Mai Elissalt y Diana Mercado completan el elenco.