Judy Garland, la niña insegura que conquistó Hollywood

A los 47años edad, Judy Garland ya había saboreado las mieles del amor con cinco maridos; sin embargo, la que fuera niña prodigio de Hollywood falleció el 22 de junio de 1969 por una sobredosis de píldoras para dormir. No se sabe realmente si fue suicidio o accidente, pues aunque esto último quedó asentado en el acta de defunción, la actriz de carácter inseguro y problemas emocionales ya había atentado contra su vida cortándose las venas con un trozo de cristal.

Su quinto marido la encontró muerta en el baño de la casa y la vida de esta extraordinaria cantante y actriz estadounidense puede resumirse, entonces, en algo que suena a título de un filme: cinco bodas y un funeral.

LOS MARIDOS

Judy Garland, quien se llamaba en realidad Frances Ethel Gumm, contrajo matrimonio por primera vez en 1941, a los 19 años de edad, con el músico David Rose de quien se divorció en 1944. Luego se casó con el director de cine Vincente Minnelli, en 1945, con quien procreó a su hija la también cantante y actriz Liza Minnelli; la pareja se disolvió en 1951.

Más tarde, en 1952, la también estrella de vodevil llegó al altar del brazo de su representante, Sidney Luft, con quien procreó dos hijos: Lorna y Joseph, nacidos en 1952 y 1955, respectivamente. Judy se divorció en 1965 para casarse en ese mismo año con el promotor Mark Herron, de quien se divorció en 1969 y en marzo de este año se casó con el empresario Mickey Deans, quien encontró su cadáver.

A raíz de la fortaleza de sus personajes en el cine y la lucha de éstos contra la adversidad y su afán por alcanzar sus sueños, con el tiempo se convertiría en icono de la comunidad LGTB.

FAMILIA DE ARTISTAS

La ganadora del Oscar, el Globo de oro, el Grammy y el Tony, entre otros galardones que reconocieron su talento y su trabajo, nació el 10 de junio de 1922 en Grand Rapids, Minnesota, donde comenzó su carrera artística a los dos años de edad, sus padres se dedicaban al teatro musical y con sus hijas formaron el trío Las hermanas Gumm, que entonaban villancicos navideños.

Así, luego de participar con sus hermanas en la filmación de algunos cortos, recorrió con ellas diversas ciudades de Estados Unidos presentando un show de vodevil. Fue en una de esas presentaciones donde conocieron al actor y productor George Jessel, quien les sugirió cambiarse el nombre por Las hermanas Garland, de aquí tomó el apellido para ser rebautizada con su nombre artístico.

“Judy asistía al colegio con actrices como Ava Gardner, Lana Turner y Elizabeth Taylor, que eran realmente bellas”, recordó en una ocasión Charles Walter, quien dirigió a Judy en varias películas. “Pero, aunque tenía éxito, era el patito feo de la escuela y esto afectó mucho sus sentimientos”, relató. “De todos modos era una máquina de hacer dinero”.

En 1935, a Garland, con 13 años de edad, la Metro-Goldwyn-Mayer le extendió un contrato, pero su apariencia física no encajaba con los estereotipos de belleza de las estrellas de la época; sin embargo, aquella niña estaba predestinada al éxito y pronto conquistaría la cumbre. Con MGM filmó 10 películas, siendo la primera de ellas Every sunday. El estudio unió a Judy con el juvenil actor Mickey Rooney, formando una de las parejas del cine más exitosas.

EL MAGO DE OZ

Fue en 1939 cuando la Metro le dio el papel de Doroty en El mago de Oz, aunque ya tenía 16 años de edad y debía interpretar a una niña de 12, así que le confeccionaron un corsé especial para disimular el tamaño de sus senos.

En la cinta interpretó la canción Over the rainbow, designada la mejor canción del cine por el American Film Institute, al tiempo que Judy ganó un Oscar especial a la actriz juvenil por, además, la cinta Babes in arms en la que actuaba al lado de Rooney. El mago obtuvo gran éxito de crítica y público convirtiendo a Garland en una de las actrices más cotizadas de MGM.

Después de esa película vinieron otras más siendo Little Nelly Kelly en la que interpretó su primer papel adulto y le permitió dar su primer beso en la pantalla. Meet me in St. Louis y The clock, a mediados de los años 40, son otras de sus cintas más importantes. En la primera de ellas la dirigió Vincent Minnelli, con quien procrearía a su hija Liza.

EL DECLIVE

Aun cuando el éxito le sonreía, Judy era una mujer que sufría. Inseguridad y adicciones al alcohol y otras sustancias la orillaron a enfrentar situaciones que la condujeron, incluso, al suicidio cortándose las muñecas. Ocurrió en 1947 mientras filmaba The pirate, no obstante, regresaría al set, pero, lamentablemente, ya no era la misma. Había perdido el sentido de la responsabilidad y llegaba tarde a los llamados o de plano no acudía, así que más tarde sería despedida de tres películas.

Sin embargo, continuaban sus matrimonios y sus giras como cantante, actuando lo mismo en Estados Unidos (Las Vegas, el Carnegie Hall) que en el Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Australia…) hasta que, en 1954 filmó una nueva cinta que coprodujo, ya con la Warner Bros., representando su regreso al cine. Nos referimos a Star is born (Nace una estrella), que le redituó gran éxito de crítica y taquilla. Garland fue nominada al Oscar, perdiendo ante Grace Kelly, pero ganó el Globo de oro a mejor actriz en comedia musical.

Enferma de hepatitis, en 1960 los médicos le anunciaron que le restaban cinco años de vida; pero Judy sacando fuerzas de flaqueza, retomó los conciertos y recuperó el éxito con un disco grabado en vivo que se mantuvo 13 semanas consecutivas como número uno en las listas de Billboard.