Khea cambia las rimas furiosas por baladas

Khea, artista argentino con un historial en el rap, incursiona en la balada tras un receso de dos años en su carrera musical; está de vuelta colaborando con Tiago PZK, en la canción Para amarte a ti, que forma parte de su nuevo álbum Serotonina.

Consciente que el cambio de género que ahora interpreta es muy drástico, explica que se debe a la convicción que proviene de lo interno hacia el exterior.

Te puede interesar: Delaporte se contagia de la energía mexicana para su nuevo sencillo

“Estoy arrancando una nueva etapa en mi vida y en mi carrera. Hoy interpreto letras más positivas, más profundas, introspectivas, que me llevan a una salud mental sana, de amor propio y otros conceptos que ahora aplico en mi cotidianeidad y pueden servir para mis fans de corazón”.

Reconoció el artista argentino de 23 años que, “al principio tuve miedo de dejar el rap y el urbano, estaba atado a muchas cosas que mis fans no conocían. Hoy les doy otra faceta mía y el recibimiento ha sido amoroso, aunque sé que este nuevo comienzo trae sus consecuencias buenas y malas”.

Khea reitera que dejó atrás el ego y la carrera de excesos que ponderaba en sus temas. “Al darme cuenta de eso, ya no quise defender ese mensaje que a mí ya no me representaba, como vivir las fiestas sin freno, ya cambié”.

Gossip Censurados en México, los corridos tumbados son lo más escuchado del mundo





Para amarte a ti, es una balada de amor propio, a propósito de las relaciones desiguales. “Cuando en una relación crees que diste todo y la otra parte quiere dar todo también, pero no resulta; si uno está mal, es porque tiene muchos demonios y no se quiere, cuesta trabajo sostener la relación sentimental, porque ni para sí mismo está al 100 por ciento. De ahí que debe haber empatía, ser consciente y responsable, tener valor para aceptar que una de las dos personas está mal”.

Se refirió a Tiago PZK, a quien considera un hermano como el par perfecto para continuar por este nuevo camino. “Supe que la íbamos a romper, porque ambos tenemos un sonido melódico idéntico”, reconoció.

Así a dos años de ausencia musical, está de regreso Khea, olvidándose de las ansiedades y ocupado en atender su salud mental; el cantante espera que en los siguientes meses sea invitado en México para un Vive Latino o Pa’lNorte y más adelante en el Lollapalooza de Argentina.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Todo se trata de fe, en mi caso no tengo religión, pero sí creo en el universo y en la energía superior que hace que todo se mueva. Ese es mi Dios y respeto la ideología y creencias de los demás. Ahora soy transparente y con ese sentido de la responsabilidad de lo que tengo que hacer con mi música, de transmitir un mensaje más consciente y sano, igual en mi vida personal.

“Quiero ayudar a mis fans con mis canciones si tienen problemas o que no se sientan solos. Creo que anteriormente con mi perspectiva pasada siento que sí los estaba intoxicando de alguna manera y ahora regresé con otros conceptos plasmados en mis canciones”, describe Khea.