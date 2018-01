Las Kardashians regresan para estar en boca de todos

Siguiendo la vida de las socialités más reconocidas de Hollywood, esta noche llega a través de E! la onceava temporada de Keeping Up with the Kardashians, donde podremos descubrir nuevas aventuras de estas mujeres que no se cansan de la controversia y los regrlectores.

Siguiendo a Kris, Kim, Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie, al nueva temporada de esta serie presentará a través de 11 capítulos cómo la familia debe superar nuevas situaciones, como acallar algunos rumores respecto a una campaña publicitaria donde Kendall estuvo involucrada.

A lo largo de la serie también veremos cómo Kim decide adoptar un nuevo estilo de vida y tomar un curso sobre cómo tratar con la prensa, esto luego de recibir duros comentarios por unas fotografías que se volvieron virales y de estar a punto de lanzar su nueva línea de cosméticos.

Y como ya es costumbre, la serie nos mostrará a las socialtés de vacaciones, aunque esta será una ocasión especial ya que la familia decidió pasar algunos momentos en México.

La temporada 11 no estará exenta de algunos dramas amoros y otras noticias que harán cambiar la vida de las Kardashians como ha sucedido durante los 10 años que han estado al aire.