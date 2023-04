Nos quisimos a nuestra manera: Leonardo García llega a Acapulco para despedir a su padre

Esta tarde, el actor Andrés García está siendo velado en la casa de su esposa Margarita Portillo, ubicada en el Fraccionamiento Costa Brava, en Acapulco, Guerrero.

Varios fans se hicieron presentes en el domicilio para despedir al primer actor, además, de algunos artistas que no perdieron la oportunidad para hacer acto de presencia en el velatorio.

El arribo de los hijos de Andrés García causó mucha expectativa, sin embargo, el único que llegó a dar el último adiós a su padre fue Leonardo García.

Ante la pregunta de los medios, sobre por qué estuvieron distanciados, Leonardo dijo que en realidad siempre habían tenido un lazo, a pesar del fuerte carácter del actor y recordó el amor que se tenían.

“De alguna forma si estuvimos todo el tiempo cerca, como bien sabemos su carácter es fuerte. De que nos quisimos mucho, nos quisimos mucho, él a su manera, yo a mi manera” dijo Leonardo García.

Sobre la condición de salud de su padre y el reencuentro que planeaban tener, el también actor comentó que Andrés ya estaba sufriendo. Añadió que precisamente ayer, pudo comunicarse con él, aunque la conversación fue difícil ya que le costó entenderlo.

“Ya el jefe estaba sufriendo mucho, le hablé precisamente ayer para verlo, pero se me adelantó”, expresó Leonardo.

Horas más tarde, después de la llamada, un familiar cercano le avisó que su padre había muerto, por lo que ya no pudo llegar a Acapulco.

“Salí muy temprano el día de ayer, venía yo directamente para acá, y luego me habló mi tía Rosita y me dio la noticia. Entonces me quedé en mi casa y esperé para venir aquí y despedirme de él”, agregó el actor.

Respecto a sus hermanos Andrés y Andrea, Leonardo dijo que no sabía si en algún momento asistirían a los funerales de Andrés García.

“No lo sé, no lo sé, él (Andrés) tiene otros temas ahí. Con Andrea no he hablado, no tengo la menor idea. Con mi hermano Andrés sí he hablado, pero pues él maneja una compañía de joyería muy fuerte en Estados Unidos, entonces no sabíamos qué tan grave estaba la situación”, dijo.

Sobre las últimas palabras que le hubiese querido decir a su papá, Leonardo sólo se refirió al gran amor que sentía por él.

“Lo quiero mucho y él lo sabe, lo sabe muy bien”, aseguró.

Con información de Heidi Nieves l El Sol de Acapulco