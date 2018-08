Marcela Basteri quiere que mujeres mexicanas enfrenten la desaparición forzada

La historia de Luis Miguel presentada en la serie de Netflix, se tornó de la caprichosa y dura vida del cantante a la reflexión sobre la violencia de género que viven mujeres en el mundo, desde Italia hasta México.

Anna Favella quien le dio vida a Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel en la serie, fue más allá del silencio y los abusos por parte de Luisito Rey y alzó la voz, al menos desde las redes sociales.





La vida de Marcela es un claro ejemplo de miles de casos de mujeres desaparecidas en México, por eso, me sumo al movimiento No Solo es Marcela, de la organización sin fines de lucro, Non Violence, para inspirar a la sociedad mexicana y las autoridades acaben con este problema

Anna Favella





Favella hizo un llamado de protesta a quienes tengan a alguna, amiga, familiar o conocida desaparecida; consiste en colocar un par de zapatos en algún lugar público con una hoja del nombre de la víctima y el hashtag #NoSoloEsMarcela y así, "hacer conciencia para una sociedad pacífica y sin violencia".



.@annafavella #NoSoloEsMarcela por eso se une a nuestro movimiento y te invita a que hagas lo mismo, inspirando a los demás con un par de zapatos y usando el hashtag. pic.twitter.com/hJfsGnxkXQ — Non Violence (@NVPMexico) 31 de julio de 2018 Aunque haya terminado ya la primer temporada de la serie, no lo olviden! #NoSoloEsMarcela pic.twitter.com/0Y22NdQKH8 — Cardós (@RulCardos) 22 de julio de 2018

Marcela fue una mujer de gran humanidad, coraje: Anna Favella

La intérprete contó a este medio de información que Marcela Basteri "sufrió mucho como mujer en su vida antes de conocer a Luis Rey: a los dos años la dejaron en un orfanato porque su mamá murió y no conoció a su papá hasta los 11. Entonces cuando conoció a Luis Rey ella era como una adolescente, estaba en Argentina y no tenía una verdadera familia".

Ella puso toda su esperanza en este hombre y cuando nacieron sus hijos era como intentar salvar lo más que podía y al mismo tiempo ser víctima de una mentalidad machista. Era intentar proteger a su hijo de la carrera y del trabajo excesivo, pero también, darle todo el amor del mundo

Anna Favella

Favella no duda al hablar sobre los abusos que Marcela vivió por parte de Luis Rey y dice que esto era algo que desde un inicio estaba pensado en el guión. Pero fue mientras interpretaba el personaje que cayó en cuenta de lo difícil que resultó para la madre de El Sol vivir esa realidad.

