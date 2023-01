Nadia se integra al show de GranDiosas con mariachi

Nadia se integra al concepto GranDiosas del mariachi, que produce el empresario Hugo Mejuto, con un concierto a realizarse en marzo en el teatro Metropólitan.

Sin ahondar en los nombres del resto de las solistas que conforman el concepto, Nadia confirmó: “en mi caso, estoy viendo el cierre de mi contratación y cómo quedará el formato del concepto musical, con duetos, en solitario y también habrá un ballet folclórico”. Previo a su participación en el show musical que cerró el Juguetón 2023, la exacadémica también fue clara al señalar que luego de haberse enfermado de Covid-19, reflexionó sobre los temas de salud.

“Sí, el contagio me afectó y me ha acarreado lagunas mentales, ya estoy tomando el ritmo para hablar de corrido. Hago lo que se puede alimentándome bien, hago ejercicio; aunque mi mal tiene que ver con la oxigenación y siento que los síntomas post Covid-19, se están yendo poco a poco”, narró en la entrevista con El Sol de México.

Nadia precisó que diariamente practica canciones en inglés, disciplina que le está ayudando. “También leo libros en inglés para estar ejercitando esa parte del cerebro afectada. Tengo que mantener activa la memoria”, agregó.

Como ya lo había dado a conocer en su participación en las transmisiones de MasterChef Celebrity el año pasado, Nadia comentó que su mamá tiene el síndrome de Asperger.

“Nos costó trabajo entender lo que a ella le pasaba, aunado a que el año pasado nos dio Covid-19. Empezó con síntomas, más su hipertensión, ahora tiene inicios de artritis y falta de concentración. Investigamos y vimos varios especialistas, tenemos el diagnóstico real de lo que tiene: síndrome de Asperger”.

“No sabíamos su nombre, pero en mi familia convivimos con él a través de mi mamá en relación a su personalidad.

“Ahora ya tenemos un diagnóstico verídico, porque mi mamá no entiende cuando alguien habla en doble sentido, es muy lineal en su comprensión de las cosas. Es súper directa al hablar y opinar. De pronto el chip se encendió y ahora tenemos bases para explicarle a las personas sobre la condición de mi mamá”, explicó.

En el reality culinario en el que participó, la concursante Alejandra Toussaint, habló de forma negativa sobre el tema de doña Aurora, pero el asunto está cerrado.

“Ella me llamó por teléfono y me ofreció una disculpa y yo la acepté. Eso es parte de vivir un reality, de todo se aprende y se vive. Me siento como el Ave Fénix”, dijo.