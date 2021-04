Nietas de Charles Chaplin reivindican en documental el origen gitano de su abuelo

BARCELONA. Las hermanas Carmen y Dolores Chaplin reivindicarán los orígenes gitanos de su abuelo, Charles Chaplin, en el documental Charlie Chaplin. A Man of the World, del que presentaron un breve avance en el BCN Film Fest.

Carmen Chaplin, que será la directora del documental, dijo que su abuelo "es uno de los grandes genios del cine, que ya estaba desde el principio del cine, que ha inventado muchas cosas, como los efectos especiales, y que tuvo una gran aportación por su manera de contar historias".



Su hermana Dolores indició que, "Charles Chaplin ha inspirado a numerosos artistas y sus películas son un cine que no envejece, que sigue siendo muy moderno, el público sigue riendo y sigue llorando con sus películas porque es un cine atemporal".



Un ejemplo claro de esta atemporalidad es que "el discurso final de El gran dictador es una de las escenas más demandadas para ser utilizadas en otras películas documentales".



Según Carmen Chaplin, "en los momentos actuales, en el que dominan el separatismo y el nacionalismo en el mundo, las películas de Charlie Chaplin resultan unificadoras, dado que no tenían idioma y jugaban con las emociones y con el humor, que es algo universal".



Reconocen ambas que el proyecto de este documental nació, "de la pasión del abuelo de buscar sus raíces gitanas y encontró su eco en nuestro padre, Michael, que se fue de casa a los 16 años pero que ha conservado toda su vida la pasión que sentía por Charles Chaplin y su trayectoria".



Dolores recordó: "el abuelo nació en la época victoriana, mientras que mi padre se crió en la cultura de los 60, pero a pesar de las diferencias de educación, compartían esa búsqueda de sus orígenes y eso ha resultado contagioso".



Y añadío: "A partir del testimonio de Michael, que es el hilo conductor, el documental investiga esas raíces gitanas y ofrece una reinterpretación de la obra de Chaplin por parte de distintos artistas".



Charlie Chaplin. A man of the world, es la primera película sobre el mítico actor y cineasta en la que su familia se involucra directamente en la producción y que incluirá imágenes inéditas del archivo familiar.



Michael Chaplin, su hijo y protagonista del documental, explora las raíces romaníes de su padre a través de una larga entrevista, aunque también habrá entrevistas a otros hermanos y hermanas.