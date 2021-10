Reyes del espectáculo en Pandora Papers: de Luis Miguel a Chayanne, Shakira y más

Una vez más los reflectores voltean a ver a estrellas del espectáculo, aunque esta vez no por sus carreras artísticas sino por el escándalo que revela cómo han escondido sus fortunas a través de paraísos fiscales con la industria del Offshore.

➡️ Pandora Papers revelan entramado de empresas fachada en más de 91 países

Figuras del entretenimiento que van desde los famosos intérpretes como Luis Miguel, Shakira, Miguel Bose, Julio Iglesias, Alejandra Guzmán y Chayanne aparecen en la lista de los Pandora Papers, una investigación internacional liderada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés).

Los papeles de pandora evidencian cómo funcionarios, empresarios, deportistas y hasta artistas usaron estructuras opacas con sociedades establecidas en países distintos a sus domicilios fiscales, para evadir impuestos con el uso de compañías fantasma. Las propiedades de los reyes del espectáculo van desde yates, mansiones, entre otros.

Gossip Shakira se deslinda de los Pandora Papers

Dentro de las figuras más eminentes del medio artístico aparece Luis Miguel, que de acuerdo a la investigación, a mediados de 2013 creó una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas para adquirir un lujoso yate de 25 metros de escoria. Sin embargo, fue comprada a nombre de Skyfall Marine Ltd. en la que él es el único accionista y su hermano Alejandro Gallego es el director.

En 2020 el cantante conocido como 'El Sol' vendió su embarcación en cerca de 3 millones de dólares y a finales del mismo año disolvió la misma empresa.

Otra que se ubica es la intérprete de 'Reina de Corazones', Alejandra Guzman, también envuelta en escándalos familiares con su hija, padre y diversos romances, pero esta vez señalada por comprar un apartamento de lujo de 184 metros cuadrados en Miami, que supera el millón de dólares mdd por medio de una empresa pantalla, también en las Islas Vírgenes Británicas.

Según los Pandora Papers desde el 2014 es la única accionista de Frida Enterprises Corp. compañía creada a través del despacho panameño Aleman, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal).

Luego en 2018 la hija de Enrique Guzmán fundó otra empresa homónima en Florida, Frida Enterprise Inc. para adquirir un penthouse en el condominio Aria on the Bay, una torre frente al mar de 53 pisos con lotes que van desde los 400 mil hasta los 10 mdd.

En este entramado de empresas opacas asociadas a celebridades se encuentra el cantante español Julio Iglesias, ligado a 19 sociedades en Islas Vírgenes Británicas. Al igual aparece Chayane quien creó en Florida la compañía Eloisa Investments LLC, propietaria de un apartamento valuado en medio millón de dólares en las residencias del Hilton Grand Hotel en la Bahía Vizcaína de Miami.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Otra en esta lista es la artista Shakira, que aparece como directora de tres empresas opacas tramitadas al igual en las Islas Vírgenes Británicas –notorio territorio por los privilegios y confidencialidad que pueden gozar al crear las empresas fachada– entre 2019 y 2002: Productions Limited, Light Tours Limited y Titania Management Inc., y que de acuerdo con los papeles de pandora fueron disueltas luego de que el domingo pasado fueran publicadas las revelaciones de los servicios de offshore.