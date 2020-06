Paty Cantú presenta concierto en línea

Bajo el nombre de Antología en un concepto llamado Irrepetible, la intérprete regala a sus fanáticos, las canciones que interpretó en su paso por el dueto Lu.

Paty Cantú se suma a la oleada de cantantes que a través de las plataformas online regresa a los escenarios para brindar sus canciones en un formato en vivo vía streaming. Acompañada de un par de músicos en las cuerdas y el teclado, la cantante arrancó con la canción Grita, perteneciente a su álbum Lu.

Celebridades Chayanne cumple 52 años "agradecido con la vida"

“Hola, un poco de gritos internos, esta es una forma un poco diferente de hacer las cosas, pero sé que están desde sus casas desde países distintos y les agradezco muchísimo que nos acompañen. Mi idea era que en estos tiempos de cosas tan complicadas, pudiéramos tener momentos bonitos, no quería que fuera nada más algo desde casa con una guitarrita, quería que fuera un momento irrepetible”, fueron las primeras palabras que Paty Cantú dedicó a sus seguidores.

Durante el recital, Cantú aprovecho para recordar que el grupo Lu fue una de las experiencias más importantes de su carrera, para después aclarar que los problemas de comunicación terminaron con el dueto en el que compartía con Mario Sandoval.

De aquella etapa interpretó los éxitos Duele, Una Confusión, Te voy a extrañar, La vida después de ti, Piénsalo Bien, Por Besarte, de esta última destacó, “Esta canción llegó en un momento clave porque ya estaban a punto de darnos carta de retiro, porque había muchos problemas. Entra a una novela que se llama Rebelde y fue toda una locura, incluso en Brasil. La verdad es que cuando recuerdo estas canciones no me acuerdo de todo lo malo” confesó.

Colombia, Perú, México, Guatemala, Costa Rica y Ecuador fueron algunos de los países que estuvieron presentes en esta experiencia a la distancia, en la que los seguidores de la artista le expresaron su amor a través de los comentarios en línea, a falta de los gritos y los aplausos.

“Lo que me gusta es que Paty en su instrumento, toca todas las canciones igual, pegándole a las cuerdas de abajo y metiendo los mismos tonos” escribió la usuaria Evelyn Cristina; mientras que Abraham Ortega le expresó a su ídola, “Que chulada de concierto Paty, me transportan a muchos años atrás”.

Entre mis brazos, Mójame lloviendo, Todas las mañanas, Será y Voy a llorar, fueron otras de las canciones con las que la jalisciense complació a su público.“Lu siempre fue como muy sentimental, del amor y desamor, lo ardido. La verdad es que aprendí mucho de esa experiencia, de ustedes de Mario, de mí”, dijo la cantautora, para después tomar su celular y descubrir que en el chat en línea, Maldita estupidez, era una de las canciones más solicitadas por los fans, por lo que decidió cerrar el recital de manera oficial con este tema, para después agradecer a su audiencia.

“Esta es nuestra primera prueba de hacer algo así, ojalá lo hayan sentido como nosotros. Gracias a toda la gente que nos ayudó a hacer este show, lo hicimos de una forma diferente, fue mucho más trabajo pero valió la pena por ustedes. Terminar esta etapa que me permitió crecer y conocerlos gracias a la música. Me fui de Lu y Lu se fue de mí, pero lo agradezco y no me arrepentiré jamás”, concluyó Paty Cantú.