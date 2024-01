Quantum Leap cumple a Raymond Lee su sueño de evitar errores del pasado

Para el actor Raymond Lee es un gusto participar en proyectos que dejen huella en el público, por lo que se siente muy feliz de protagonizar el reboot de la serie Quantum Leap, una historia que se estrenó en 1989, y sigue a un psiquiatra que viaja por el tiempo para mejorar el futuro de las personas.

En una charla con El Sol de México, el actor expresó que “el show siempre ha buscado el bien, arreglar lo que alguna vez estuvo mal, y 30 años después siguen habiendo muchos males que deben corregirse.

“Ahora más que nunca, debemos entender a las personas y cómo se sienten en su vida, me siento muy afortunado y bendecido por estar en el centro de esta historia que procura el bien”, agregó.

La serie se desarrolla 30 años después de que el Dr. Sam Beckett pisó el acelerador de Quantum Leap y desapareció. Un equipo liderado por el brillante físico Ben Song (Raymond) unió fuerzas para reiniciar el proyecto, pero nada ha salido como lo esperaban.

Dado que la trama le requiere interpretar perfiles de distintas personas a lo largo de los capítulos, el actor pasa por un proceso cuidadoso para entrar en personaje. Éste consiste en leer el guion, y fijarse en el período de tiempo donde se desarrollará la historia.

Posteriormente acude a la sala de vestuario, y ya con el guardarropa enfrente analiza en qué año se desarrolla el episodio, y qué edad tiene la persona en la que se va a transformar.

El proyecto original fue concebido por el productor y guionista Donald P. Bellisario (NCIS, Magnum P.I.), quien también ha estado involucrado en esta nueva versión. Raymond agradeció el apoyo que le ha dado desde la primera temporada, pues asegura que su compromiso va más allá del set.

“Tiene mucha confianza en mí, no sé por qué, pero confía en que voy a entender hacía dónde va el show. Siempre tiene la mente abierta, aunque sea la una de la mañana y no entiendo algo, lo llamo y me responde inmediatamente, para guiarme”.

Y continuó: “No sólo en la historia, quizá si tengo ansiedad sobre algo, tiene mucho conocimiento y experiencia. El hecho de que me confíe su historia y este personaje, primero y ante todo, es un voto de confianza para mí. Su fe en que todos continuemos un proyecto como éste es su mayor fortaleza, el empoderarnos”.

Un fandom cariñoso

Una de las cosas que más ha disfrutado el actor ha sido entrar en contacto con los fans, especialmente aquellos que han seguido la serie desde sus inicios a finales de los ochenta, y se mantuvieron fieles con esta versión.

“Para mí la idea es que continuamos un show que alguna vez tocó a muchas personas, es maravilloso conocer a los fans del original, porque no es una base de fans rabiosa”, explicó la también estrella de la serie Here And Now.

“Es más como ´solía ver el show con mis papás, realmente me tocó, este episodio cambió mi vida, me ayudó a verme a mí mismo´. Siempre sirve a grupos poco representados, este show es significativo en muchas maneras, y me siento afortunado de ser parte de algo que busca el bien”, finalizó.

La segunda temporada de Quantum Leap se estrena este 8 de enero, a las 19:30 horas, en Universal+.