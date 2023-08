Las canciones con las que Rauw Alejandro nos habría revelado su ruptura y nadie se dio cuenta

Rauw Alejandro y Rosalía sorprendieron al mundo entero luego de confirmar su separación tras casi cuatro años de relación.

Fue apenas en marzo pasado cuando la famosa pareja decidió anunciar su compromiso por todo lo alto con el estreno de su video "Beso", en el que se puede ver el momento en que la española recibe el tan esperado anilllo.

Te recomendamos: Cinco parejas que nos hacen creer en el amor: los años pasan, pero sus relaciones se mantienen

Sin embargo, por razones que hasta el momento se deconocen, las celebridades decidieron ponerle punto final a una de las historias de amor más queridas dentro de la industria musical.

Rumores sobre una supuesta infidelidad corrieron como la pólvora en redes sociales, pero al final, las celebridades señalaron que eran falsos e incluso, Rosalía defendió a su ahora exprometido.

La mayoría de la gente piensa que su ruptura fue de un día para otro, pero al parecer, ya llevaban más de un mes separados y existen dos canciones de Raúl que podrían confirmarlo.

Fue el 7 de julio cuando el cantante lanzó su último disco "Playa Saturno", un álbum compuesto por 14 temas, que trajeron de vuelta el reguetón clásico con el que Rauw se dio a conocer.

Entre las canciones hay dos que destacan y que justo hablan de una ruptura: "Hoy aquí" y "No me sorprende".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @rauwalejandro

"Hoy aquí"

En este tema, Rauw habla sobre una despedida, el último encuentro que pudo haber tenido con Rosi y sus deseos de continuar con su relación.

"De ti mal me despedí, la última vez que tú y yo nos vimos. Ojalá estuvieras hoy aquí para continuar lo que no pudimos", dice la letra.

Asimismo, revela la soledad por la que está pasando y el sentimiento de querer morirse ante la ausencia de su amada.

"Mami, yo me acuerdo de ti cada vez que en la disco solo me toca bailar cuando no estás aquí. Yo me estoy muriendo por dentro, te voy a buscar... Sé que también tú me quieres sentir".

Finalmente, el cantante da una pista sobre que tal vez fueron sus carreras los que pudieron haberlos separado pues dice "Bebé, dejemos el ego, yo te necesito, tú me necesitas".

"No me sorprende"

En esta canción, Raúl pudo haber confirmado lo que previamente fuentes cercanas a él dieron a concoer al programa Molusco TV, sobre que no era la primera vez que Rosalía terminaba con el reguetonero.

"Con el tiempo uno se olvida de lo que dolía este sentimiento. Tú tranquila, llegará un verano después del invierno. No me sorprende, no me sorprende, ya he pasado por esto".

De igual forma, habla sobre su rompimiento, se lamenta por él, pero asegura que fue algo bello que siempre recordara.

"Veo cómo se van tus besos. Todas las historias tienen un final y lo lamento, fue bonito en su momento. Aquellas buenas noches voy a recordar".

Incluso habla sobre cómo en esta ocasión, el intérprete no pudo seguir esperando tras varias pausas en la relación y que por ello se vuelve más complicado continuar con ella.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Yo no soy el layaway de nadie, baby esta vez no voy a esperar, después de tantas pausas es difícil continuar. Cómo de cero se puede empezar, si con tantas cicatrices, el corazón ya no es igual".