Revelan secretos de Pedro Infante: era un actor de buen diente

Las recetas de los platillos que degustaba Pedro Infante serán reveladas en noviembre en un libro que con motivo del 101 aniversario del natalicio del actor y cantante, ícono de la Época de Oro del cine mexicano, lanzará a la venta su hija Lupita Infante Torrentera.



“El texto aún no tiene título, pero podría llamarse ‘La comida que le gustaba a Pedro Infante’, pues mi papá era de buen diente, le encantaba comer de todo”, comentó Lupita en entrevista con Notimex.

Precisó que al llamado “Ídolo de México” le fascinaban las verdolagas, pero también los huevos.

“Había casi 40 formas diferentes de hacer a mi papá los huevos y todas se las vamos a presentar en el libro. También le gustaba cocinar, pero no tenía mucho tiempo para hacerlo; sin embargo, la salsa pico de gallo le quedaba deliciosa”, destacó.

También para conmemorar el natalicio del artista Lupita Infante informó que dará a conocer otro libro con algunas de las cartas que él escribió.

“Le gustaba escribir mucho y tenemos esas cartas. Además, entre las páginas incluiremos fotografías muy poco vistas y otras inéditas”.

La hija de Pedro Infante asistió este domingo a la misa y homenaje que en ocasión del 61 aniversario de la muerte del sinaloense se rindió en el Panteón Jardín de esta ciudad. Ahí dijo que el “Ídolo de Guamúchil” fue único y que su imagen no está condenada a desaparecer.

Cientos de seguidores, entre ellos adultos mayores, jóvenes y niños, acudieron a la tumba del intérprete de “Amorcito corazón” para rendirle tributo. Le llevaron flores y tequila.

Con guitarra en mano o micrófono, bocina y una pista grabada, varios grupos de personas comenzaron a entonar los temas que hicieron popular al protagonista de filmes como “Nosotros los pobres”, “Escuela de vagabundos” y “Dos tipos de cuidado”.

“Cien años”, “No volveré”, “Mi cariñito”, “El mil amores”, “Qué te ha dado esa mujer”, “Flor sin retoño”, “Un mundo raro”, “La tertulia”, “Carta a Eufemia”, “Dios nunca muere” y “Día nublado” fueron coreados de principio a fin.

En una festividad musical en las inmediaciones del panteón con la participación de exponentes de la música vernácula, Lupita Infante sostuvo que su padre continúa siendo tan exitoso que sus discos se venden “como pan caliente”.

“No tengo palabras con que agradecer a la gente todo el cariño que aún le profesan a Pedro. No tiene precio que sigan adquiriendo su música y viendo sus películas.

“Estoy como si fuera mi fiesta. Incluso me mandé a hacer una blusa y falda con un retrato de mi padre. Me iba a poner la falda pero es muy ampona y no iba a caber nadie más a mi alrededor”, comentó entre risas.

Lupita Infante, Lorenzo Negrete, Humberto Cravioto, Raúl Sandoval, Sheyla, José Julián, Baby Bátiz, Fernando Cravioto, José Luis Cordero “Pocholo”, José Antonio Hernández “El Pelao”, Mannelo Salas y Aurora García hasta el momento han entregado, sobre el escenario, las canciones que dieron fama a Pedro Infante.

En el evento que se prolongará hasta las 18:00 horas también se prevé la participación de Paola Sampayo, Samuel Amézquita, Salvador Arenas, Roger del Norte, María Fernanda, Jorge Gutiérrez, Héctor Ríos, Mar Lira y Pedro Navarro.

Otros familiares que también están en el homenaje luctuoso son Irma Infante, Lu Infante Esparza, José Manuel Infante y Ernesto Infante.

Frente al mausoleo del afamado actor hicieron guardia elementos de la Confederación Internacional de Motociclistas y Policías de Caminos, así como representantes de la Nacional de Charros.

Pedro Infante Cruz (1917-1957) filmó 61 películas y grabó 430 canciones en poco más de 14 años de carrera.

En su filmografía destacan "La oveja negra", "Nosotros los pobres", "Los tres huastecos", “Angelitos negros”, “La mujer que yo perdí”, “Los tres García”, “El inocente”, “Pablo y Carolina”, “Escuela de rateros” y "Ustedes los ricos", “A toda máquina”, “Tizoc” y “Pepe, el Toro”.

Además tiene el disco más comercializado de la historia de México con el tema "Las mañanitas", que desde su lanzamiento ha vendido 30 millones de unidades.

En la cripta donde yacen los restos de Pedro Infante también quedaron los recuerdos de sus padres Refugio y Delfino, así como de sus hermanos Ángel, Carmela y José Delifino Infante Cruz.