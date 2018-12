¡Es una niña! Ricky Martin se convierte en padre por tercera vez

Ricky Martin y su esposo Jwan Yosef tienen hoy más de una razón para celebrar Año Nuevo.

El cantante reveló en su cuenta de Instagram que se han convertido en padres por tercera vez, ahora de una bebé a la que llamaron Lucía Martin-Yosef.

"Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña, comienza el mensaje del puertorriqueño.

Martin además compartió una fotografía en la que se ven sus manos y las de la pequeñita bebé.

Ver esta publicación en Instagram 🇪🇸Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martin-Yosef. Esto ha sido sin duda un cumpleaños y celebración de la Navidad única en nuestras vidas. Tanto sus hermanos como Jwan y yo estamos completamente enamorados de nuestra beba y agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podíamos recibir, el regalo de la vida. 🇬🇧 We are beyond happy to announce that we have become parents to a beautiful and healthy baby girl, Lucia Martin-Yosef. It has been a special time for us and we cant wait to see where this stellar baby will take us. Both her beautiful brothers and me and Ricky have fallen in love with Lucia ❤ Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 31 Dic, 2018 a las 2:31 PST

Esto ha sido sin duda un cumpleaños y celebración de la Navidad única en nuestras vidas.

Ricky compartió que tanto sus dos hijos, Valentino y Mateo, como su esposo Jwan están "completamente enamorados" de la beba, además están agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo.

Ver esta publicación en Instagram ¡Caritas! Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 15 May, 2018 a las 7:20 PDT Ver esta publicación en Instagram Never alone. Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 24 Jul, 2018 a las 9:53 PDT Ver esta publicación en Instagram Feliz Año Nuevo de los Martin-Yosef 🎆 🎊🎉☀️🎈 Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 1 Ene, 2018 a las 12:37 PST

El cantante no reveló quién es la madre de la bebé.

Fue en 2008 cuando Ricky Martin sorprendió al mundo con la noticia del nacimiento de sus hijos Valentino y Mateo, sus dos hijos mellizos nacidos gracias a un vientre de alquiler.

Sobre cómo eligió a la madre de sus hijos, Ricky Martin reveló hace unos años que se sentía muy agradecido con ella.

"Vi la foto y me dije: ¿Quién es esta mujer tan angelical, tan transparente?".

Ricky Martin ha rechazado la expresión "vientre de alquiler":

Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él.

Ver esta publicación en Instagram Nena mágica. ✨💫✨ Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 27 Jun, 2017 a las 4:14 PDT

Hasta el momento se desconoce la identidad de la madre de Mateo y Valentino, pero en junio del 2017, Martin compartió en Instagram una fotografía que desató una infinidad de comentarios al respecto.

En la imagen aparece Eglantina Zingg; y la imagen hubiera pasado inadvertida si no fuera por el gran parecido de la modelo venezolana con los hijos del cantante.

