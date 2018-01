Seguirá el terror en la radio: 'La Mano Peluda' se fue para contar las 'Historias del más allá'

“Historias del más allá” es el nuevo programa que conducirá Rubén García Castillo, para compartir relatos de terror en voz de sus protagonistas, ahora por las frecuencias y el canal de Radio y Televisión Mexiquense, así como por internet.

Carlos Aguilar Cano, director de Radio y Televisión Mexiquense, informó que el programa “Historias del más allá” se transmitirá en vivo, de lunes a viernes, de las 22:00 a las 24:00 horas, bajo la conducción de Rubén García Castillo, fundador y locutor del programa "La Mano Peluda", que por más de 20 años cautivó al auditorio.

Al respecto, Rubén García Castillo dijo sentirse muy contento de reencontrarse con el público que lo ha seguido por años, ahora a través de Mexiquense, con la idea de difundir estas historias narradas por el auditorio, las cuales forman parte de la cultura mexicana.

Llega Rubén García Castillo, de La Mano Peluda, a Radio Mexiquense. pic.twitter.com/UwGPALRfu3 — Radio Mexiquense (@RMexiquense) 29 de enero de 2018

En un comunicado, se indicó que el programa estará al aire a partir del 5 de febrero y durante la primera semana será retransmitido a la medianoche por televisión.

Aguilar refirió que “Historias del más allá” se puso a disposición de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México de la cual forma parte Mexiquense, por lo que podría retransmitirse en otras ciudades del país.

Radio Mexiquense se escucha en el 1600 AM y 91.7 FM en el Valle de Toluca; 1080 AM en El Valle de México y la Ciudad de México; 1250 AM en Tejupilco; 88.5 FM en Zumpango; 91.7 FM en Amecameca; 104.5 FM en Valle de Bravo, y 105.5 FM en Atlacomulco.

Además, se cuenta con transmisión en vivo por internet y redes sociales, y de igual forma se podrán seguir las primeras emisiones por el canal 34.1 de televisión abierta del Valle de México, así como por Sky, Izzi, Total Play, Megacable y Cablecom.

/amg