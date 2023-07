De Sergio Mayer a Paty Manterola, así fue la historia de Garibaldi

Seguramente has escuchado y visto muchos videos en TikTok con la canción Banana apoyando al Team Infierno en La Casa de los Famosos.

Esta pegajosa melodía es de uno de los éxitos de uno de los grupos pop más famosos que nació a finales de los 80 y tuvo su apogeo en los 90: Garibaldi.

Justamente en esta agrupación que lanzó el productor Luis de Llano Macedo es donde se conoció por primera vez a Sergio Mayer, quien ahora es por todos conocido y que sin duda ha dado de qué hablar en el reality show.

Fue en una de sus pláticas junto con sus demás compañeros de la casa, donde Mayar platicó sobr los inicios de Garibaldi.

¿Cómo inició el grupo Garibaldi?

El excanante contó que todo comenzó gracias a Mario Lafontaine, quiera era creativo de Luis de Llano, él eligió a cada uno de los integrantes para armar a la agrupación.

"Estaba Mario Lafountain, era el creativo de Luis de Llano, es un gran creativo y amigo, él los eligió y armó el grupo para una noche mexicana en Miss Universo", contó Mayer.

Asimismo, detalló que en ese entonces , él trabajaba como modelo haciendo comerciales, pero cuando le hicieron la oferta de pertencer a Garibaldi no pudo rechazarla, pues era una gan oportunidad.

"Yo en ese entonces estaba modelando, hacia comerciales, modelaje y todo. Dije 'me voy a Miss Universo con las mujeres más bellas del mundo' y así fue, nos agarraron de modelos para llevar a las misses acompañarlas ahí etc", contó el artista.

Pero fue justo en la Noche Mexicana, donde el grupo se destacó pues en ese entonces eran más integrantes, incluso Mayer reveló, que en ese momento, el grupo Kalo también formaba parte de Garibaldi.

"En la noche mexicana, se armó con la música que ya teníamos. Eramos como 12, los Kalo fueron Garibaldi, Kalo nos montó la coreografía: Gerardo y Andrés, ellos salían bailando con nosotros.

Eramos como 12 balaires, era como el ballet Amalia Hernández, pero en juvenil", relató Sergio.

Posteriormente, la presentración de Garibaldi en la Noche Mexicana gustó tanto al publico, que fue ahí cuando se decidió que podrían tener una carrera en la música pues hasta Raúl Velasco reconoció el éxito que habían tenido.

"Fue tal el madrazo, salimos cantando, pero las misses como locas, cantando y todo. Y nosotros vestidos de mariachi, hicimos video y todo. Y fue así de 'wow' y Raúl Velasco dijo: 'Oye que vengan'", dijo Mayer.

Finalmente el esposo de Issabela Camil reconoció que el grupo lo hicieron para el Miss Universo en Cancún, pero tuvo tanto éxito, que finalmente la banda se quedó y el resto ya es historia.

¿Qué pasó con Paty Manterola y Garibaldi?

En 1994, después de 8 años de ser integrante fundadora de Garibaldi, Paty Manterola tomó la decisión de separse del grupo para probar suerte como solista.

La realidad es que no tuvo mucha suerte tras dejar a sus compañeros y tambi{en incursionó como actriz y conductora, pero tras el paso de los años finalmente se reencontró con sus compañeros en los 90's Pop Tour.

Sin embargo, su regreso no fue del todo bien recibido por uno de sus integrantes: Charly, quien enun principio la criticó asegurando que er muy creída y que tenía cierta 'actitud' con los demás.

Pese a ello, Sergio Mayer salió en su defensa y aseguró que si algo le reconocía a la celebridad era su compromiso y disciplina arriba del escenario.

"Si hay alguien profesional, independientemente de su actitud, a mí no me importa si Paty trae actitud, a mí lo que me importa es que arriba del escenario sean profesionales, y estén de primer nivel y Paty lo tien, Paty tiene esa característica de ser una mujer profesional que siempre cumple y ya lo que ella haga en su vida privada, en su actitud, yo no me puedo meter ni hacer nada en ese aspecto, no tiene nada que ver y a mí no me interesa eso", manifestó