Series sobre el narco no hacen una apología, sostiene Amparo Grisales

Nada ha cambiado en el mundo de los cárteles del narco, dice la actriz Amparo Grisales, quien hace siete años interpretó a la abogada Mónica Machado, defensora de uno de los criminales más sanguinarios en Colombia y cuya vida se cuenta en la serie Sobreviviendo a Escobar: Alías JJ, que se puede ver por el canal de televisión restringida A&E.

En entrevista con El Sol de México, la artista de origen colombiano recordó que su paso como alumna en la carrera de Derecho, la que dejó trunca; y da su postura al haber personificado a Mónica Machado en la serie.

“Es una mujer sin corazón, sin emoción, de sangre fría sin ningún sentimiento de nada. Simplemente con ganas de obtener dinero y al final acaba sin nada, porque acaban con su vida.

“Ser defensoras de estos hombres, es meterse a la trampa de satán. Ser abogado para ellos es ser corruptos, sin embargo, hay profesionales honestos, como en todo hay malos y buenos”.

La actriz conocida también por su participación en La ley del corazón y Las muñecas de la mafia, comentó que en la época que le tocó ejercer el derecho a Mónica Machado, lo hacían por dinero, pero también se metían en la trampa del lobo, “porque cuando tú trabajas para esta gente, primero no estás siendo honesta contigo misma. Estás defendiendo a un criminal y además a un tipo como el JJ, que es indefendible”.

La actriz precisó que la historia de la mafia siempre se ha contado y en su narración han participado grandes actores. “Al interpretar personajes de la vida real como son los narcotraficantes, no creo que estemos haciendo una apología. Simplemente, hay que contar su historia y no estoy de acuerdo que si lo contamos se repetirá de generación en generación”.

“Mi ejemplo son las guerras, las que se han contado de mil maneras desde diferentes escenarios y puntos de vista”

Grisales afirma que el público no ve la televisión para aprender lo que significa el narcotráfico, o para imitar a personajes como El JJ o Pablo Escobar. “La humanidad está hecha de todo lo malo y de todo lo bueno. Como actriz también me gusta personificar lo malo, me gusta investigar y prestarle mi esencia a personajes macabros y también a los que son nobles”.

Grisales ve a el JJ como un hombre que “primero fue fuerte y luego se volvió como un chiste”.

Sobre su experiencia en el set, comentó que se tuvo que meter en la mente de los personajes porque durante la historia siempre estuvo rodeada de hombres, trabajando con ellos en ambientes hostiles.

“Tenía que captar la psicología de cada uno, son personajes que son la maldad total. Logré tomar esa fuerza para no dejarme atemorizar, sino demostrar el temple, la sangre fría y sin escrúpulos. Como experiencia me resultó maravillosa, una experiencia actoral más y enriquecedora porque trabajé al lado de un elenco maravilloso”, describió.