Soy tu fan, la película: Dolores Fonzi será la nueva novia de Nico 

Diez años después, los fans de Soy tu fan descubrieron que el viaje a globo de Charlie (Ana Claudia Talancón) y Nico (Martín Altomaro) no tuvo el final que deseaban, tras revelarse el primer trailer de la película que se estrenará el próximo 8 de septiembre.

Al parecer, el trailer nos muestra que nuevamente Charlie falla en la relación con Nico, quien ha decidido olvidarla finalmente, esta vez han pasado muchos años y tiene un nuevo amor: Marcela.

Para esta mujer que será la tercera en discordia entre la pareja se ha elegido a la actriz argentina Dolores Fonzi.

¿Quién es Dolores Fonzi?

La serie Soy tu fan se estrenó primero en Argentina en 2006 y la protagonista fue ni más ni menos que Dolores Fonzi, quien además creó la historia junto a Constanza Novick.

Fonzi es toda una sensación en la televisión argentina luego de su papel como villana en la telenovela juvenil Verano el 98, creada por Cris Morena, la misma productora que creó Rebelde Way y Floricienta.

Su trayectoria no solo se reduce a la TV, también ha participado en las cintas Caja negra, Vidas privadas, El fondo del mar, El aura, La mujer rota, Salamandra, El club de la muerte, El Campo, El Crítico y La Patota.

Su relación con Gael García

La relación de Dolores Fonzi con México va más allá del ámbito laboral, pues sostuvo una relación de casi ocho años con el actor mexicano Gael García Bernal, a quien conoció durante la grabación de la cinta Vidas privadas, en 2001.

Nunca se confirmó si se habían casado porque preferían tener un bajo perfil ante los medios de comunicación.

Dolores y Gael tuvieron dos hijos: Lázaro, quien nació el 8 de enero de 2009 en Madrid, España, y Libertad, nacida el 4 de abril de 2011 en Buenos Aires.

En agosto de 2014 los rumores sobre su separación eran cada vez más fuertes hasta que la madre del actor, Patricia Bernal, lo confirmó.

“Nos apoyamos como siempre, pues hay que apoyarnos, hay que cuidarnos, hay que estar cercanos, tenemos muy buena amistad todos, y ellos están más cercanos. A veces las cosas funcionan, no funcionan, pero hay que acercarse, pues las decisiones se toman y así son. (Gael) está muy bien, están los niños muy bien y Dolores está perfectamente bien, y somos muy amigos todos. Aquí lo más importante son los hijos y hay que cuidarlos y sacarlos adelante, y hay que estar con ellos", declaró la también actriz.

Un año después, Dolores Fonzi se dio una nueva oportunidad en el amor con el director de cine Santiago Mitre, quien la dirigió en la película La Patota en 2014.

Su lucha contra el cáncer de mama

En 2019, Dolores Fonzi sorprendió al público y la prensa al revelar que tenía cáncer de mama.

A través de sus redes sociales compartió el momento cuando le dieron la noticia luego que sintió un bulto en uno de sus senos.

“El 8 de abril me diagnosticaron cáncer de mama. El 8 de mayo después de someterme a una masectomía me declararon curada. Lo cuento porque sé que puedo ayudar, pero también entiendo más que nunca que una habla cuando puede, no cuando se espera que hable”, expresó en ese entonces.

“La palabra cáncer está tan estigmatizada que quedas perdida en una nebulosa de experiencias mal contadas. Rodéate de gente que te quiera. Acompañen a las personas que lo padecen”, añadió tras mencionar que en esos días difíciles, Santiago Mitre fue un gran apoyo para ella

Además de ser la creadora de una de las series más queridas entre el público mexicano como Soy tu fan, Dolores Fonzi es una militante del colectivo feminista Actrices Argentinas y en 2019 fue convocada para ser candidata a vicejefa de Gobierno de la Ciudad por el Frente de Todos en las elecciones argentinas de 2019.