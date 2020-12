Suzette y A.B. Quintanilla cuentan el origen de Selena

Selena no sería la leyenda musical que es hoy si no hubiera sido por el apoyo y respaldo de su familia.

Su padre Abraham descubrió el monumental talento de Selena cuando apenas era una niña originaria de Lake Jackson en Texas. Su hermano A. B. Quintanilla compuso y produjo las canciones que años más tarde la llevarían a la fama. Su hermana Suzette la acompañó tocando la batería y guiándola emocionalmente; mientras que su madre Marcella forjó el hogar que le dio confianza y serenidad a todos los miembros de la familia en los momentos más adversos.

Esto es parte de lo que se cuenta en los nueve capítulos de la primera de dos partes de Selena: la serie, la primera producción televisiva con aprobación de la familia Quintanilla y producida por sus hermanos Suzette y A.B., que cuenta los orígenes y formación de la Reina del Tex-Mex.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Nuestra primera temporada tiene mucho que ver con el trabajo duro y perseverante de esta familia que fue a perseguir el sueño americano”, dice Christian Serratos, quien es la responsable de interpretar a Selena en esta producción de Netflix que estrena el 4 de diciembre. “A mí me parece que Selena está con nosotros y estoy agradecida con su familia por permitirnos contar esta versión de su historia”.

Los actores tuvieron un pequeño acercamiento con la familia Quintanilla para conocer detalles sobre la vida e inicios de la cantante junto a Los Dinos, agrupación que formó junto a sus hermanos A.B. y Suzette. Y hubo cosas que los vincularon con la historia, como fue el caso de Ricardo Chavira que se relacionó con los orígenes humildes de la cantante.

“Hay una escena cuando son niños y (debido a la crisis económica) tienen que irse a vivir con su hermano; los ves a todos amontonados durmiendo en un cuarto. Eso fue mi infancia: todos los miembros de mi familia por parte de mi padre fueron campesinos, mi padre fue el primero que tuvo la oportunidad de ir a la escuela y tomó esa oportunidad para salir adelante. Cuando leí esa escena lloré porque este soy yo”.

El actor que participó en Esposas desesperadas dando vida a Carlos Solís, interpreta en la serie a Abraham Quintanilla, padre de Selena, un hombre duro y difícil de convencer que por momentos parece el antagonista de la historia. Para el actor, este personaje en realidad muestra la manera en que la generación de la cantante fue criada para salir adelante ante momentos adversos.

“Recuerdo cuando era adolescente y la gente nos hablaba de esa manera, sobre ser independientes, tener tu propia personalidad y cosas así. Era como ‘vas a terminar la escuela, vas a ir a la universidad, te vas a casar y es todo’, nadie te explicaba que había otras opciones. Eso es algo nuevo para nosotros en los últimos 20 años y en la historia hablamos de algo que pasó hace 30”.

Para Seidy Lopez, quien interpreta a la matriarca de la familia, la serie es una oportunidad para mantener el legado y la transcendencia de Selena a partir de los ojos de quienes la vieron crecer.

“Es importante pensar que toda la familia comenzó este viaje juntos desde una edad muy joven. Todos ellos no sólo perdieron a una hija o hermana, sino a una compañera creativa y debe ser muy difícil seguir y no sentir ese vinculo y esa conexión para mantenerla viva. Obviamente todos ellos la aman y quieren que su historia mantenga el recuerdo de su esencia y personalidad”, dice.

A diferencia de la película protagonizada por Jennifer Lopez hace 23 años, al tratarse de una serie de televisión, esta producción va más a fondo al explorar el comienzo de la cantante, dice Christian Serratos. “Eso es muy importante cuando cuentas la historia de un icono así. Lo que veremos son sus años de formación y las barreras que ella y su familia tuvieron que romper para alcanzar sus sueños”.

La parte musical fue esencial para realizar la serie, por ello fue necesario tomar clases de canto y lipsync para seguir la pista de las canciones originales de Selena que aparecen en la serie. “Queríamos sonar geniales. Y creo que cuando haces una película o un show sobre un artista así, es importante tener su voz, especialmente alguien que tiene el amor de sus seguidores como ella; yo como fan quiero escucharla, así que estoy feliz de que se haya quedado su voz”.

Gossip Y se emocionan... Netflix estrena trailer de la nueva serie de Selena

La actriz que interpreta a Rosita Espinosa en The walking dead cuenta que su mayor sorpresa al adentrarse en la historia fue conocer el amplio catálogo musical de la cantante.

“El departamento de música me envió un archivo con 40 canciones y la primera vez me preguntaron: ‘¿te sabes todas sus canciones? Yo dije: ‘Sí claro’ y ni siquiera me preocupé por el documento. Cuando lo vi encontré dos tres canciones que son las más famosas, pero estábamos tocando todas estas canciones que ella y la banda crearon cuando eran niños que son muy buenas y que creo que pueden convivir junto a Bibi Bidi Bom Bom o Como la flor”, explica.

Selena: la serie cuenta con la dirección de Hiromi Kamata, realizadora de Historia de un crimen: Colosio y Dani who? La producción se divide en dos partes y la segunda temporada será estrenada en 2021.