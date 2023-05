¿The Weeknd se retira? El cantante afirma que lo "matará" artísticamente

No cabe duda de que The Weekend es uno de los artistas más renombrados de la última década. A lo largo de su trayectoria ha cosechado grandes éxitos que lo han llevado a diversos premios Grammy, Billboard y de MTV, entre otros de gran prestigio.

Temas como “Blinding Nights”, “Save your Tears” y “Starboy” han marcado a una generación de jóvenes con un sonido que mezcla el pop, soul y el R&B y entregar canciones para dedicar o escuchar por horas. Sin embargo, el candiense anunció recientemente que pronto su vida artística como The Weekend podría llegar a su fin. ¿Se retirará? Aquí te contamos todo lo que sabemos de esta decisión.

En una entrevista con la revista W Magazine, el cantante Abel Tesfaye reveló que está cerca de cerrar el capítulo como The Weekend y renacer artísticamente.

“Está llegando a un lugar y un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de Weeknd. Seguiré haciendo música, tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd. Pero todavía quiero matar a The Weeknd. Y lo haré. Eventualmente. Definitivamente estoy tratando de deshacerme de esa piel y renacer”, dijo el canadiense.

Hace ya más de un año que The Weeknd había dicho que quería cambiar de nombre y actuar bajo su nombre real, Abel Tesfaye.

Inclusive, en sus cuenta de Twitter, Tesfaye cuestionó sobre sí las personas eran conocidas como Abel o The Weekend, con lo que confirmó que es más conocido por el segundo nombre.

El origen del nombre The Weekend surgió en una reunión virtual en Reddit que tuvo Abel con sus seguidores. Si bien, él había pensado usar el mote para una grabación, decidió utilizarlo mejor como seudónimo.

The Weeknd tendrá dos fechas en México, 29 y 30 de septiembre y aún hay boletos. El canadiense estará promocionando su discos After Hours y Dawn FM y si ya compraste tus boletos podrás verlo en el Foro Sol, CDMX; en el estadio Akron, en Jalisco o en el estadio BBVA, en Nuevo León. Aún hay algunos boletos disponibles así que apresúrate a comprar los tuyos.