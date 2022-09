Después de dos canciones, The Weeknd detiene concierto en Los Ángeles

Este sábado durante su presentación en California,en el estadio SoFi, el renombrado artista The Weeknd tuvo que interrumpir su concierto debido a que perdió la voz.

El estadio estaba repleto con 70 mil fanáticos, la banda comenzó a tocar Can't Feel My Face durante 15 minutos, pero algo raro ocurría, The Weeknd no se veía por ninguna parte, relata el medio estadounidense TMZ.

Los asistentes se encontraban intrigados al no ver a su artista, ciertamente nadie sabía lo que pasaba. Sin embargo, detrás de bambalinas, y mientras sonaba la canción, se hallaba Weeknd intentando averiguar qué había pasado con su voz.

Al parecer, algo sucedió durante la canción anterior, ya que gritó y aparentemente se le reventaron las cuerdas vocales.

“Me está matando", "No puedo darles el concierto que quieren", y tras interrumpir abruptamente el concierto, prometió que todos recuperarían su dinero y que lo reprogramaría pronto.

can’t believe we’re here. los angeles… this weekend belongs to us. XO pic.twitter.com/69x209ppdi — The Weeknd (@theweeknd) September 2, 2022

"Se me apagó la voz durante la primera canción y estoy devastado", agregó The Weeknd en un tuit y prometió que lo compensará con una nueva fecha.

Dicho concierto formaba parte de su gira After Hours Til Dawn, y para los fanáticos iba a ser muy emocionante, sin embargo, tras el anuncio de reprogramación, mostraron mucho apoyo y empatía hacia el músico.

“Casi toda la multitud estaba del lado de Weeknd, aplaudiéndolo por ser transparente”, señala el medio TMZ.

Dentro de su gira tiene contemplado visitar México, América del Sur, Asia, Australia, Nueva Zelanda, Europa, África y Medio Oriente.

The Weeknd, cuyo verdadero nombre es Abel Tesfaye, comenzó su carrera discográfica en 2010 y ha ganado cuatro premios Grammy hasta el momento.