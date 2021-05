Tunden a Ángela Aguilar en redes por interpretación del Himno Nacional

Como siempre sucede en las grandes peleas de boxeadores mexicanos, anoche el Himno Nacional Mexicano fue interpretado por una de las voces más prometedoras del país: Ángela Aguilar.

La más joven de la dinastía Aguilar salió a la arena del AT&T Stadium engalanada con un vestido negro con flores. Sin embargo, lo que llamó la atención fue su interpretación del símbolo patrio antes de la pelea de Saúl "Canelo" Álvarez.

En redes sociales no se hicieron esperar las críticas, pues, a decir de los internautas, la joven cantante "agringó" la entonación del Himno Nacional. Incluso hubo algunos usuarios que hicieron alusión a la posibilidad de que la Secretaría de Gobernación (Segob) le impusiera una multa por su interpretación.

A pesar de la polémica que causó en la red, Ángela Aguilar sigue ostentando el título de la cantante más joven en interpretar el Himno Nacional Mexicano; sin mencionar que, más allá de si gustó o no la interpretación, escuchar la obra compuesta por Jaime Nuno y Francisco González Bocanegra en competiciones de tal envergadura siempre erizará la piel de cualquier mexicano.