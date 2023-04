Úrzula Barba retrata su fobia en la cinta Corina

Inspirada por los momentos de agorafobia que ella misma ha vivido, Úrzula Barba coescribió junto con Samuel Sosa, su ópera prima que llevará por título Corina.

La historia, que será rodada en Guadalajara, tuvo este lunes el claquetazo de inicio de filmación.

Sigue leyendo: Natalia López encarna el miedo de vivir en una sociedad sin futuro con su ópera prima, Manto de Gemas

Se aborda la vida de Corina, una mujer que, desde hace 20 años no se desplaza más allá de dos calles de su casa porque padece agorafobia; esto lo detonó un accidente que vivió con su madre, según adelantó la directora.

“El personaje principal y su mamá sufren de este miedo paralizante de salir o de tener experiencias donde no tienes el control, siento que ahorita sería mucho más fácil con internet quedarte en casa y que todo te llegue, por eso ubicamos la historia en el año 2000 porque en ese momento no era tan fácil el acceso, si bien el internet estaba comenzando, no tenía la fuerza que tiene ahorita”, afirmó Barba en conferencia de prensa.

“El público se va a encontrar con una película con mucha alma, honestidad, es una película de personajes entrañables, no es una cinta romántica más, tiene mucha profundidad, mucho corazón y con tintes cómicos. Aborda temas profundos, pero que se manejan con una ligereza entrañable que hace que te enamores de los personajes”, agregó.

El elenco de la cinta lo conforman Naian González Norvind, en el rol principal, Cristo Fernández, interpreta a Carlos, quien se encargará de ayudar a Corina a vencer sus miedos; así como Carolina Politti, Laura de Ita, Ariana Candela y Mariana Giménez.

“Corina es una mujer de 28 años, tiene una personalidad de una niña pequeña cuyo crecimiento ha sido limitado por una agorafobia que padece al igual que su mamá. Cuando empieza esta película, se ve confrontada a salirse de su zona de confort porque trabaja como correctora de estilo en una editorial y, al principio, por azares del destino, Corina decide robarse el manuscrito de la escritora más célebre de la editorial y corregirlo y volverlo a entregar, pero algo sucede en ese momento”, contó Norvind.

“Mi personaje se llama Carlos, es un joven mexicano tapatío que se fue a Estados Unidos para ahorrar y trabajar; es alguien que se preocupa, tiene un sentido muy familiar, se preocupa por su familia, por los que lo rodean y eso lo motiva a regresar a su tierra Guadalajara y con su prima comprar una tienda y empezar su negocio y es ahí donde conoce a Corina”, compartió el actor que se hizo famoso a nivel mundial por su papel de Dani Rojas en la serie Ted Lasso.

Corina continuará en filmación, esperan estrenar próximamente con más de 350 copias a nivel nacional.

Gossip El gran legado de Chabelo en el cine: cinco películas imperdibles de Xavier López

No olvida sus raíces





Este es el primer papel estelar de Cristo Fernández en una película mexicana. El actor, que ya tiene una carrera en Estados Unidos, compartió en entrevista que, a pesar de haber participado en producciones como Ted Lasso, que protagoniza Jason Sudeikis, Spider-man: No Way Home (2021) o Transformers: el despertar de las bestias, en donde dará vida a Wheeljack, esto no signifique que olvide quién es o sus propias raíces.

“Está muy chido poder tocar puertas de Transformers, Ted Lasso, Spiderman, pero lo que más me motiva y de donde vengo es del cine independiente, de corazón, mucha pasión, mensaje, Corina es parte de ello también, así como los proyectos que estoy levantando con mi productora Espectro MX Films”, contó.

“En el caso de Transformers, le damos vida a Wheeljack, es un robot; lo bonito de esta edición de la película es que tiene mucho toque latino, entonces esperen muchas mexicanadas de mi personaje”, adelantó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Incluso compartió sobre sus nuevos proyectos, como el de Sisters.

“Es una ópera prima de Mar Novo, es una película que habla sobre tres hermanas mexicoamericanas que se separan por azares de la vida y se filma en Guadalajara y Tapalpa (Jalisco). Tiene mensajes de salir adelante, amarse y reencontrarse a uno mismo, el cast está conformado por muchas mujeres, es decir que hay poder femenino y eso está padre”, dijo Fernández quien será coproductor y actor en este proyecto.