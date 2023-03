Natalia López encarna el miedo de vivir en una sociedad sin futuro con su ópera prima, Manto de Gemas

Inspirada por una idea budista que refiere que la realidad es un manto de gemas en donde cada una de estas refleja a las demás, la cineasta Natalia López Gallardo apostó por una historia con distintos ángulos que se relacionan entre sí por un problema en común.

En su ópera prima Manto de Gemas, la mexicano-boliviana narra la historia de tres mujeres de distintas generaciones, cuyos caminos se cruzan por la desaparición de la hermana de una de ellas, en un pueblo dominado por el narcotráfico.

“Es una película que tiene muchas capas, no trata sobre algo en particular, trata de transmitir una sensación y que es interpretada con los valores y la subjetividad de cada persona. No es una película cerrada, no te cuenta una historia, busca evocar una clase de experiencia sensorial con relación a la realidad mexicana”, afirmó la cineasta en entrevista con El Sol de México.

“Creo que, un poco, es una película sobre el miedo de vivir en una sociedad sin un futuro colectivo en común y lo que he visto a mi alrededor en Morelos (su lugar de residencia) ha sido eso, que la gente realmente está luchando por salvar su propio pellejo y nada más, no hay espacio para nada más y eso podría revertirse si tenemos estrategias colectivas”, completó.

En medio de su divorcio, Isabel (Nailea Norvind) descubre que su ayudante María (Antonia Olivares) sufre por la desaparición de su hermana; sus destinos se unen con el de Roberta (Aída Roa), una mujer que trabaja como policía local y que lucha porque su hijo se aleje del camino del narcotráfico. Esa es parte de la premisa de la historia, la cual ganó el año pasado el Oso de Plata de la Berlinale y un reconocimiento a la directora en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

“La película pudiera ser una semilla en las personas que la ven, una semilla de reconocimiento de eso, de que finalmente podemos mirar la realidad desde otro lugar, desde un lugar sin código, que tiene mucha más ambigüedad y que probablemente provoca mucho más miedo, pero que es lo que hay, no sé, tal vez podríamos hacer algo colectivo”, comentó la directora de 43 años.

Manto de Gemas se rodó en locaciones de Tepoztlán, Amatlán, Ocotitlán y Yautepec, en el estado de Morelos. Juan Daniel García, Sherlyn Zavala, Balam Toledo y Mónica Poggio completan el elenco.

El filme estrenará el 9 de marzo en cines comerciales y circuitos de salas de cine de arte.

La directora aseguró que uno de los objetivos del filme, además de reflexionar sobre los temas directos que se abordan, es invitar al público a tener contacto con la materia cercana, que se valore y conozca en su totalidad el entorno donde se vive y, claro, arriesgarse a defender mucho más quienes son.

“Siento que se tiene que recuperar la rebeldía, es una época con poca rebeldía, todo se parece demasiado, está en un mínimo común denominador, en un código, que supuestamente entretiene a todo el mundo, creo que hay pocas visiones singulares, personales, que se salgan del estándar y el molde”, expresó.

Uno de sus mayores pilares en la vida es su esposo, el también cineasta Carlos Reygadas con quien ha mantenido un matrimonio durante casi dos décadas, el secreto para mantenerse unidos es nunca estar cerrados a las distintas sorpresas que el otro pudiera compartir.

“Tienes que ver al prójimo como un ente misterioso que te va a sorprender, yo veo hace 17 años, todos los días, a una persona cerca de mí, pero todavía es un misterio para mí. Nunca terminas de conocer a nadie, ni a ti mismo y el reconocer ese tipo de cosas hace que la vida se amplíe, sea más rica, lo que pasa es que no hay que tenerle miedo a la ambigüedad, a no entender cuando somos niños no nos importan que las cosas no signifiquen, después queremos que las cosas signifiquen algo, la realidad no es así, nada significa algo claro”, dijo.López Gallardo ya trabaja en su siguiente filme el cual explorará los mitos y tabúes sobre la sexualidad femenina.