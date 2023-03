Premios Oscar 2023: ¿dónde ver la gala y a qué hora inicia?

Este fin de semana Hollywood celebrará por todo lo alto la gala de los premios Oscar en su edición número 95, que se realizará de nueva cuenta en en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La Academia de Hollywood busca que la premiación de este 2023 sea lo más atractiva posible para olvidar la polémica que se dio el año pasado cuando Will Smith le dio una cachetada a Chris Rock luego de que en pleno evento éste bromeara sobre la alopecia de su mujer.

¿Dónde ver los premios Oscar 2023?

Si estas en México, el evento se transmitirá por el canal de TNT y la plataforma de HBO Max el próximo domingo 12 de marzo.

El conductor de la gala será el cómico y presentador Jimmy Kimmel, que suma su tercera vez al frente de la ceremonia.

Las cintas que se perfilan como las favoritas para hacerse con la famosa estatuilla a mejor película son "Everything Everywhere All at Once", que recientemente se hizo con el Premio del Sindicato de Productores, "The Fabelmans", de Steven Spielberg tras su triunfo en los Globos de Oro, así como "All Quiet On The Western Front", de Edward Berger, que se coronó en los Premios BAFTA.

¿A qué hora inician los Oscar?

Los premios Oscar iniciarán a a partir de las 17:00 horas, donde primero podrás disfrutar de su alfombra roja para ver la llegada de las celebridades portando sus mejores galas.

Algunos de los famosos que podrás ver desfilar serán Guillermo del Toro, Cate Blanchet, Steven Spielberg, Ana de Armas, Brendan Fraser, Michelle Williams, Austin Butler y Colin Farrel.

Presentadores de la edición 95 de los premios Oscar

Glenn Close, Dwayne Johnson, Samuel L. Jackson, y Ariana DeBose son algunos de los actores confirmados como presentadores de la 95ª edición de los Premios Oscar, según informó este jueves la Academia de Hollywood.



Emily Blunt, Jennifer Connelly, Troy Kotsur, Riz Ahmed, Michael B. Jordan, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Questlove, Zoe Saldaña y Donnie Yen, completan la primera lista de estrellas que participarán en la gala.

Recientemente la organización del evento también confirmó la participación de Rihanna, quien cantará el tema "Lift Me Up", del filme "Black Panther: Wankanda Forever", Sofia Carson y Diane Warren interpretarán "Applause", de la cinta "Tell It Like A Woman".

David Byrne, Son Lux y Stephanie Hsu actuarán también en la ceremonia con la canción "This Is a Life", de la película "Everything Everywhere All at Once".

El resto de las personalidades serán anunciadas en los días previos al evento de cine más respetado de la industria.

Con información de EFE