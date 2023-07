Valeria Duque se pronuncia tras ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro: ¿fue la tercera en discorida?

La separación de Rosalía y Rauw Alejandro a sorprendidó a propios extraños luego de apenas tres meses de haberse comprometido pues era una de las parejas más queridas del medio.

Sin embargo, su historia de amor se vio opacada por un chisme que corrió como la pólvora señalando que su ruptura se debía a una tercera en discordia llamada: Valeria Duque, una modelo colombiana que se dio a conocer por un rumores que surgió de un hilo Twitter.

Te recomendamos: Cinco parejas que nos hacen creer en el amor: los años pasan, pero sus relaciones se mantienen

Los tuits de una usuaria identificada como Juliana Garcíá acusaban a Duque de haber pasado una noche con el cantante mientras estaba de gira en la Ciudad de México, asegurando que no era la primera vez que la colombiana se metía con alguna celebridad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por VALERIA DUQUE 🔱 (@valeriaduqueh)

Luego del rumor que inundó las redes, Valeria rompió el silencio y emitió un contundente comunicado donde aseguró que las acusaciones en su contra eran falsas y que ella nunca estuvo involucrada con el puertorriqueño.

"Nunca antes estuve involucrada en una situación así. Todo lo que se está diciendo sobre mí es FALSO, No tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando, soy víctima de acusaciones FALSAS para crear una narrativa mediática que puede destruir reputaciones de varias personas", escribió la joven.

De igual forma, aseguró que lo que muchas veces se publica en redes no es verdad, por lo que exhortó a la gente a ser más conscientes al momento de publicar información.

"Les cuento que gran cantidad de lo que ven en las redes sociales es MENTIRA… les aconsejo sean más conscientes en el momento de publicar información que pueda afectar la vida de personas de manera injusta".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por VALERIA DUQUE 🔱 (@valeriaduqueh)

Explicó que ella está en la industria del entretenimiento desde hace mucho tiempo, por lo que conoce muchas personas del medio.

"Hace mucho tiempo he estado en esta industria del entretenimiento, conozco cantidad de personas del medio y he trabajado en el mismo guante años, he participado en proyectos importantes a nivel mundial".

Además, destacó que su trabajo siempre se ha caracterizado por su gran profesionalismo.

Finalmente, agradeció a quienes la han apoyado, señalándomelos que su conciencia está tranquila.

"Gracias a todos los que me han enviado su buena energía, los que sí me conocen y saben quién soy y son DEMASIADOS! Con ellos, con la VERDAD y mi consciencia tranquila elijo quedarme", concluyó.

El comunicado que publicó en sus stories. | Foto: Instagram @valeriaduqueh

Valería Duque tomará acciones legales

Valería Duque publicó otra storie de Instagram para informar que ya estaba enterada de la persona que publicó el hilo de Twitter y que la difamó.

Aseguró que ya estaba tomando acciones legales junto con su equipo, el cual ya se estaba haciendo cargo del caso, investigando de dónde habían surgido los rumores.

El segundo storie donde dio a conocer que tomará acciones legales. | Foto: Instagram @valeriaduqueh

Previamente, tanto Raúl como Rosalía se pronunciaron en sus repectivas cuentas de Instagram, donde el puertorriqueño desmintió los rumores de una supuesta infidelidad, pero confirmó la separación; mientras que la española defiendió a su ahora ex prometido, para el que dijo le tiene un gran respeto y admiración.

La expareja llevaba más de tres años de relación pero fue hasta septiembre de 2021 que ambos decidieron hacer público su romance.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El 24 de marzo de 2023 dieron a concer que se encontraban comprometidos y apenas el pasado 12 de junio, Rosi había dado una entrevista al programa "El Hormiguero" donde habló sobre los planes que tenían para la boda.