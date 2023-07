Cómic de Blue Demon Jr. será el prólogo de su película

“¿Mi retiro? Sí a mis 40 años como profesional que cumplo en el año 2025. Yo no me arrepiento de ser un ícono de la lucha libre mexicana, estoy agradecido mil veces por estar en la historia de este deporte, aunque me he perdido de tiempo con mi familia y con mis seres queridos.

“Me he perdido de conocer muchos lugares maravillosos, porque llega uno, trabaja y se va. Ahora que me retire sólo del ring, haré lo que no he hecho todavía en mi vida y también me dedicaré al entretenimiento audiovisual como marca”, declaró Blue Demon Jr. en entrevista con El Sol de México.

Gossip Blue Demon Jr. llegará más allá del ring con nueva película, serie y hasta videojuego

El luchador informó que será parte de la serie “The Demon”, producida en Estados Unidos; va de protagonista la película “Blue Demon Jr. & El Hombre Lobo” y en la historieta homónima, que editará Televisa a lanzarse en octubre de este año y se insertará gratuitamente en las 15 revistas de la empresa como en TVyNovelas, Caras, Tú, Vanidades, National Geographic en español y más.

Este material se presentó en el marco de la Comic-Con de San Diego, donde se lanzó oficialmente la portada de la historieta con ilustraciones de Raúl “Rulo” Valdés, quien ha trabajado para Marvel Cómics con Batman, y escrita por Dan Carrillo Levy y Eugenio Villamar.

Blue Demon Jr. también aporta ideas para el argumento del cómic, entre las experiencias verdaderas de su vida real en el ring y algo de ficción, el tiraje inicial será de poco más de 30 mil ejemplares.

“Editorial Televisa se va a encargar de imprimir y distribuir el cómic de Blue Demon Jr., será una sola entrega, que servirá como prólogo para la película que se estrenará en salas de cine en 2024. El cómic estará disponible en formato digital para varios países del mundo.”.

Blue Demon Jr., acudió al Museo del Juguete Antiguo de México, donde inauguró una exposición de cuatro cuadros y ocho máscaras que pintó él –que son parte de su Galería homónima-, y que estuvieron expuestas el 29 y 30 de julio pasado, organizado por Alex Fuego Fénix.