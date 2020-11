Como en Lazos de Amor, Lucero se divide en tres

Como si se tratara de un reencuentro con las tres personalidades a las que Lucero dio vida en la telenovela Lazos de amor, la cantante ha preparado tres conciertos en los que cada uno estará dedicado a un género: pop, banda y mariachi.

“Cuando hicimos las fotografías para la publicidad pensé en María Guadalupe, María Fernanda y María Paula, en estas tres Luceros; una cantando pop, otra con su banda y otra con su mariachi. Creo que estos géneros que he interpretado a lo largo de 40 años me han traído tantas satisfacciones, que vale la pena dedicarle su espacio a cada uno”, señaló la cantante en entrevista.

Las presentaciones virtuales que podrán seguirse a través de la plataforma de Eticket comenzaron el pasado viernes, la segunda entrega será el sábado 28 de noviembre, cuando la cantante se ponga el sombrero y las botas, y finalmente, el día 18 de diciembre lucirá el traje de charra.

Una vida bajo los reflectores

Luego de cuatro décadas de carrera en la que lo mismo ha subido a un escenario como cantante, actriz, conductora y llegado al público a través de diversas plataformas que van desde el cine y la televisión, Lucero aseguró que esto es lo que le faltaba hacer, mismo que ve como una “apuesta”.

“Es un regalo de poder transmitir lo que me gusta de diferentes formas (…) siento que son diferentes caminos, pero que al final son Lucero, siempre conservando mi sello, mi personalidad y el ser que soy. Me gusta divertirme haciendo lo que me gusta; me gusta reinventarme y este es el mejor momento para reinventarnos todos”, compartió refiriéndose a la crisis sanitaria por la que atraviesa el mundo.

Y precisamente sobre esta carrera que inició desde que pequeña, confesó que siempre supo que quería dedicarse a lo que en ese entonces veía como “salir en la tele”, sin embargo, señaló que si su hija decidiera seguir sus pasos, respetaría su decisión.

“Ella ama cantar, tiene una pasión muy especial por la música y tiene un talento especial, y no lo digo solamente porque sea la mamá cuervo, porque sí canta muy lindo, pero no sé, no hemos hecho lanzamiento profesional, ni ella ha decidido si quiere dedicarse a esto en la vida, pero yo estoy ahí para apoyarla en lo que ella quiera ser (…) No le diría 'no lo hagas', ni 'lánzate'. Ya veremos porque no es una carrera fácil, pero ninguna lo es”, aclaró.

Finalmente, y con miras al futuro, aseguró que le gustaría volver a interpretar una telenovela que cumpla con sus expectativas, pues al echar un vistazo a su trabajo en Soy tu dueña, que actualmente se retransmite en televisión abierta, recuerda lo exhaustivo que fue el proceso, sin embargo, lo revive con nostalgia.

“Necesito un proyecto que me ilusione y que valga la pena el enorme esfuerzo (…) Vale la pena ser selectiva y encontrar el proyecto ideal, que sé que llegará, sin prisa”, concluyó.