Con lugar, la serie que ha conquistado a la comunidad homosexual

Aarón llegó a la Ciudad de México proveniente de San Luis Potosí. En su arribo a la capital fue descubriendo y sorprendiéndose por las libertades y la apertura que existe para la comunidad LGBTTTI. Sin embargo en su camino irá descubriendo que no todo es sencillo y que las experiencias amorosas y sexuales que está a punto de vivir están lejos de ser un cuento de hadas.

Esta es la premisa de Con lugar, una serie de comedia gay que se transmite en YouTube y que más allá de limitarse a conquistar a la comunidad homosexual busca conectar con todo público. “Siendo heterosexual y actuando un papel gay lo que me ayudó a hacer este proyecto fue que es un tema que nos pasa a todos, porque somos humanos. Las relaciones emocionales y sus conflictos son algo que nos pasan a todos y estas historias nos enganchan”, dice Andrés B Durán, quien da vida al joven Aarón.

“El éxito de esta serie es que la gente quiere ver historias donde se vean identificados. Aquí el problema no es ser LGBTTTI, porque lo difícil para Aarón no es salir del clóset, sino la vida diaria”, agrega Jerry Velázquez, quien co protagoniza este proyecto.

Para ambos actores, Con lugar es un parteaguas de las producciones en México, pues es una muestra de que se pueden realizar series o películas con temáticas que enganchan a todo tipo de audiencias. “Aquí apenas vamos avanzando en el tema. Están surgiendo personajes con más importancia que representen a la comunidad. Vamos con pasos lentos pero seguros, aunque sí creo que ya es hora de apretar el paso y esta serie es una llamada de atención para las productoras y a los medios mainstream para que se abran”, señala Jerry.

La serie escrita por Omar Flores Sarabia y Sabdyel Almazán reúne en su canal de YouTube casi 140 mil seguidores y su video más exitoso supera el millón y medio de reproducciones. Con capítulos cortos de 22 minutos, la segunda temporada estrena capítulos cada miércoles