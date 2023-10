Con Marvel, siempre se trata de la historia: Dan DeLeeuw, director de Loki

El director Dan DeLeeuw considera que la fortaleza de las historias de superhéroes siempre ha estado en saber narrar tramas que conecten con el público, hecho que Marvel ha sabido hacer muy bien, pues los ha llevado a construir un universo que abarca los cómics, la televisión y el cine.

“Con Marvel desde el inicio ha sido sobre las historias. Conforme diseñamos secuencias de efectos o de peleas, todo se reduce a la historia. Definitivamente hay espectáculo en algunas de las escenas de acción, pero también hay un trasfondo para el arco emocional de los personajes”, cuenta en entrevista con El Sol de México.

Ese dramatismo fue un elemento que quiso trasladar a la segunda temporada de “Loki”, serie de la que dirigió el segundo capítulo, que ya se encuentra disponible en la plataforma Disney+.

Previamente, Dan había trabajado con Marvel en el área de efectos visuales en cintas como “Iron man”, “Capitán América y el soldado del invierno”, “Capitán América: Civil war”, “Avengers: Infinity war” y “Avengers: Endgame”.

Esto le ha permitido conocer de cerca las características de “este universo compartido, y sabiendo que tienes la habilidad de traer distintas ideas de los cómics, especialmente con los poderes de “Loki”, es un ambiente muy rico de ideas que puedes tomar”.

Cortesía: Marvel

TRABAJANDO EN EQUIPO

La serie sigue los pasos de “Loki” (Tom Hiddleston), luego de que provoca una alteración en la línea temporal, viéndose obligado a trabajar en la TVA (Autoridad de variación del tiempo) para responder por sus crímenes.

Tras descubrir a finales de la primera entrega que la organización es en realidad manejada por el villano “Kang” (Jonathan Majors), deberá viajar por las distintas líneas de tiempo para corregir las múltiples ramas temporales que creó por accidente.

Sobre el trabajo con el actor, Dan lo calificó como muy colaborativo, pues asegura que estaba siempre abierto a escuchar las ideas de todos los miembros del equipo de producción, algo que ha caracterizado el buen trabajo dentro de la franquicia en general.

“Los escritores y los actores estuvieron en la habitación, desde la primera temporada. Las ideas vienen de todas partes, cuando trabajo con los hermanos Russo (directores de cintas como “Capitán América y el Soldado del Invierno” y las dos últimas entregas de “Avengers”) dicen que gana la mejor idea, y sucede lo mismo aquí”.

CUIDADO DE LOS EFECTOS VISUALES

Una de las principales críticas que Marvel ha recibido últimamente ha sido la calidad del CGI, especialmente en títulos como “She hulk” y “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, donde los escenarios y personajes generados por computadora no se veían realistas.

Al respecto, DeLeeuw subrayó que para esta serie fue un elemento muy cuidado, pues deseaban mantener la calidad que mostraron en la primera temporada. “Eso es especial sobre lo que se ha hecho para las series de streaming, tienes cierta cantidad de episodios y más tiempo, así que pones a un equipo a trabajar en ello”.

“La idea es hacer algo especial, y eso te da la habilidad de crear secuencias más largas. Esto te da una especie de producción híbrida, que navega entre una película y una serie de televisión”, finalizó.

“Loki” se encuentra disponible en la plataforma Disney+, estrena un nuevo episodio todos los jueves.