Boletos gratis para Luis Miguel desata euforia en SLP: fans hicieron fila por varios días

SLP.- La euforia por ver a Luis Miguel llegó a Soledad de Graciano Sánchez y este viernes comenzó la entrega de los boletos gratuitos, que anunció el gobernador Ricardo Gallardo, entre las filas se pudo ver a personas de todas las edades que llegaron desde la tarde del jueves, entra las cuales estaban incluidas niñas y niños que gracias a la influencia de sus madres sobre todo, ahora son seguidores del artista y que para hacer menos larga la espera, entonaban algunas canciones.

Entre las canciones que se escucharon están Si no Supiste Amar, la Chica del Bikini Azul, incluidas algunas navideñas que se han convertido en clásicos y que la gente cantó con gusto en la espera para recibir su boleto.

Fue poco después de las diez de la mañana cuando se comenzó a hacer la entrega de los boletos, los cuales fueron entregados por la alcaldesa Leonor Noyola a quienes previamente mostraron tanto el acetato, como su credencial de elector para garantizar que eran habitantes de Soledad de Graciano Sánchez.

Laura Robles fue la primera mujer formada en la final para llevarse un boleto para el concierto de Luis Miguel, ella dice que llegó desde las 4 de la tarde del jueves a la plaza principal de Soledad, ya que si no es por esta dinámica organizada por el gobierno estatal, no tendría la oportunidad de acudir a este evento, ya que aunque es fan de Luis Miguel desde que era una adolescente, no le alcanzaría para poder pagar.

En tanto Juana Miranda también fue una de las res primeras personas que llegó a formarse en la búsqueda de un boleto para ver a Luis Miguel, ella dice que llevó una casa de campaña, para resguardarse en la noche, indicando que la espera no fue pesada, porque además en la presidencia municipal de Soledad apoyaron con vigilancia y además se les permitió a quienes estaban hi, poder ingresar a los baños.

Otra pareja que salió contenta con sus boletos Aydee Ruiz y Jesús Manuel Ruíz, madre e hijo, quienes llegaron alrededor de las 2 de la mañana a la plaza principal para formarse, en su caso, ya habían acudido a la entrega de boletos que se realizó en el Parque Tangamanga, sin embargo a pesar de que pasaron horas, no lograron conseguirlos.

Por lo que ahora que se anunció la entrega en Soledad, acudieron de inmediato “Llegamos como a las 2 de la mañana, a mi me gusta mucho Luis Miguel, Ahora te Puedes Marchar es mi canción favorita” dijo Jesús a El Sol de San Luis, mientras su mamá asegura que el gusto por el artista es debió a que desde bebé lo ha escuchado.

La fila para la entrega de boletos fluyó sin contratiempos, las personas salieron contentas, algunas incluso abrazaban a la alcaldesa Leonor Noyola o brincaban del gusto de tener sus boletos, en todo momento se tuvo presencia de la Dirección de Protección Civil, que incluso entregó agua, para evitar que se registrará algún problema.

