En la 96 edición de los Premios Oscar hay dos mexicanos presentes, Rodrigo Prieto por la dirección de fotografía en Killers of the flower moon y Cruz Contreras por Spider-Man: Across the Spider-Verse. Sin embargo, el talento mexicano también ha sido reconocido en otras ediciones de los Premios Oscar.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha reconocido el talento mexicano en diferentes categorías.

¿Cuántos mexicanos han ganado un Premio Oscar?

El primer mexicano que ganó un Premio Oscar fue el escenógrafo Emile Kuri, por la película The Heirees que ganó la estatuilla a Mejor Diseño de Producción en 1949.

Después, Emilie Kuri volvió a ganar una estatuilla por Twenty Thousand Leagues Under The Sea, en 1954 por la misma categoría.

Anthony Quinn fue el segundo mexicano en ganar un Premio Oscar. Quinn ganó una estatuilla por Mejor Actor de Reparto por su participación en la película Viva Zapata, y luego ganó el mismo premio por El loco del Pelo Rojo, en 1956.

En 1971 Manuel Arango ganó dos premios Oscar en 1971 por el corto Centinelas del silencio, el cual ganó las categorías por Mejor Cortometraje Documental y Mejor Cortometraje.

Después, en 2003 la maquillista Beatrice de Alba ganó un Premio Oscar a Mejor Maquillaje, por su trabajo en la película de Frida.

¿Cuántos Premios Oscar ha ganado Guillermo del Toro?

Guillermo del Toro es de los mexicanos más reconocidos ganadores de los Premios Oscar, pues ha ganado las categorías de Mejor Película y Mejor Director por La Forma del Agua.

Además, ganó el Oscar por mejor película animada por la versión de Pinocho.

Otra de las películas de Guillermo del Toro que han ganado un Oscar fue El laberinto del Fauno, que obtuvo una estatuilla por Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Producción.

¿Cuántos Premios Oscar ha ganado Emmanuel Lubezki?

Por su parte, Emmanuel Lubezki ganó tres Oscar, de 2014 a 2016 obtuvo el mismo premio por Mejor Fotografía por Gravedad, Birdman y El Renacido.

Además, Birdman lo hizo acreedor de las estatuillas por Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion Original. Por su parte, El Renacido hizo que ganara el Premio Oscar por Mejor Director.

Y, en 2017 ganó un Oscar especial por Carne y arena (virtualmente presente, físicamente invisible).

Alfonso Cuarón ganó cinco Premios Oscar

Finalmente, Alfonso Cuarón ha ganado cinco Premios Oscar. Gravedad lo hizo acreedor de Mejor Montaje y Mejor Director; mientras que Roma le dio Mejor Director, Mejor Película de Habla No Inglesa y Mejor Fotografía.