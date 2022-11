Cuauhtli Jiménez, en contra de los encasillamientos

Cuauhtli Jiménez trabajó a brazo partido con el cineasta mexicano radicado en España, Horacio Alcalá, protagonizando su ópera prima Finlandia, en la que también va el actor Noé Hernández, Ángeles Cruz y Leonardo Alonso, éste último como el padre violento de Amaranta (un joven muxe a quien da vida Jiménez), que se exhibe actualmente en la Cineteca Nacional.

Entrevistado virtualmente por El Sol de México Cuauhtli Jiménez adelantó que en enero de 2023 volverá a trabajar con Horacio Alcalá, ganador como Mejor Director por Finlandia en el Festival de Cine de Seattle, y ganador del Premio del Público a Mejor Película en el Festival Córdoba, España.

“Comenzaremos el rodaje del segundo largometraje de Horacio, lo que me lleva a empezar el 2023 con trabajo”, dice el actor.

En torno a su caracterización de Amaranta, señaló que el personaje “representa el tercer género en el Istmo de Tehuantepec, Amaranta sostiene una relación de padre a hija bastante violenta y aspira a un amor que no es correspondido; es amiga de Lirio (Noé Hernández), una muxe que tiene la habilidad de hacer los tejidos para los vestidos y otros atuendos de las Tehuanas.

“Amaranta también conoce a la española Marta quien llega como turista a robarse los diseños de prendas del Istmo de Tehuantepec para dárselos a una empresa diseñadora de ropa internacional”.

PODER PRIETO

El actor con 12 años de trayectoria, aplaude el movimiento Poder prieto, gracias al cual se ha hecho notar la falta de inclusión en las producciones de ficción tanto en cine como en teatro o televisión.

“Sí he observado situaciones de repente. En mis primeros cinco años de hacer televisión lo que sucedía es que me encasillaron sólo en el traficante o criminal. Esa fue mi caracterización de muchas series que hice, de repente ya eran cuatro historias distintas pero en el mismo papel.

“Entonces uno debe de buscar más oportunidades para salir de esos estereotipos. Aunque de ambos lados hay discriminación, a morenos y a güeros o blancos.

“El movimiento Poder prieto ha hecho que en se nos incorpore por talento y no color de piel. Ahí vamos, es un camino largo, pero hay cambios y se han dado los pasos para transformar las mentalidades”.

TEATRO, SU CUNA EN LA ACTUACIÓN

Nacido en Tabasco, Cuauhtli Jiménez inició su carrera en el teatro. “Fue mi escuela, mi referente, yo me formé ahí como actor. Me hice en Casa Azul, mis primeros siete años creo que hacía puro teatro, aunque las películas no me faltaban.

“Con el teatro logré solidez y herramientas, los artistas que más admiro son de teatro, Julieta Egurrola, Daniel Giménez Cacho, Angelina Peláez, Margarita Sanz, Lisa Owen. Cada año, procuro hacer teatro, el más reciente es el monólogo que escribí, Indómito, que habla de mi ascendencia africana por parte de mi abuelo paterno y es un proyecto que próximamente retomaré”.

El artista ha participado en Narcos: México, Capadocia, Belascoarán, ¡Que viva México!, y Fear The Walking Dead entre otros.