Daniel Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega, participa en homenaje a Los Beatles

El primer acercamiento que Daniel Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega, tuvo a la música de Los Beatles fue a través del disco Meet The Beatles!, el cual recibió como regalo cuando era pequeño, y lo llevó a descubrir su gusto por los fab four.

Hoy puede rendirles tributo, con el concierto We Will Rock Jude: The Ultimate Queen & The Beatles, en el cual interpreta los temas más exitosos de su repertorio. Para él es un honor haber sido invitado, pues le da gusto brindar al público más joven la oportunidad de escuchar esos éxitos en un concierto.

“Es música que ha trascendido en el tiempo, espero que cuando las nuevas generaciones la escuchen se encariñen al igual que nosotros. Es muy especial interpretar esas canciones en vivo y acercarlas al público, que tengan experiencia de oírlas así, porque puedes tenerlas disponibles en grabación, pero los grupos ya no tocan y escuchar estas canciones con esta calidad mantiene la llama viva”.

Este tributo, que fue creado por la banda Melina, se ha presentado en ciudades como Zacatecas, Aguascalientes, Celaya, Querétaro, Ciudad de México y próximamente estará en Puebla, el 22 de octubre. Alterna las fechas de esta gira, con las del tour 1021 (título de su nuevo disco) de su grupo, La Gusana Ciega, que inicia este jueves 29 en el Pepsi Center y también visitará varios puntos de México y Estados Unidos.

Daniel subrayó que no se trata de un show de caracterización, por lo que el público escuchará los temas con su propio estilo. “Las canciones se apegan, aunque las voces son diferentes, pero las versiones están hechas para que la gente las disfrute y conozca, y simplemente pueda viajar un poco con nosotros”, comentó el cantante.

Asimismo, reconoció que dada la cantidad de artistas que han interpretado estos temas con anterioridad, su mayor desafío es lograr que la gente conecte con ellos, y vibre durante el show.

“Hay una gran responsabilidad, porque son canciones que la gente quiere y ha hecho historias personales con ellas, que conocen muy bien, tenemos que hacer una interpretación de calidad”, finaliza.