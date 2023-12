Daniel Me Estás Matando lleva su bolero glam al Auditorio Nacional

Con la exquisitez musical que los caracteriza interpretando canciones románticas, Daniel Zepeda e Iván de la Rioja, por primera vez cantaron sus bolero glam, ante un Auditorio Nacional prácticamente lleno.

A cuatro años de lanzar sus primeras canciones, el dueto Daniel, Me Estás Matando, al pisar el Coloso de Reforma y cantar 29 canciones de su repertorio, se arroparon de grandes voces: Leonel García de Sin Bandera hizo dupla con ellos con la canción Es verdad, la española Valeria Castro con Quisiera, el dueto de Los Rumberos, los acompañó en Serenata frente al mar, con El Cuauh interpretaron Ya sé y con La Banda Bastón, Te dejé volar.

El concierto inició con No creas que ha sido fácil, Somos algo y Solo tú, que intrepretaron alternadamente Zepeda, el baterista y cantante, nieto de María Victoria y De la Rioja, ambos creadores del género que ha atraído a miles de seguidores: el bolero glam.

“¡Buenas noches! Gracias por ser así, exquisitos todos ustedes. Nosotros somos Daniel, Me Estás Matando. Gracias por estar aquí. Es mucha gente, ¡Qué chido! Estamos muy agradecidos con ustedes de que vinieron a apretarse y a sentir sabroso con estas canciones miserables. Muchas gracias por venir. Bendito sea Dios”, dijo Daniel Zepeda, antes de dedicar a su novia el tema Sólo tú.

A Iván le tocó el turno de cantar No soy nada, Volverás y Arráncame, para después dar paso a Daniel, quien estrenó No me abandones, de su propia autoría y siguió con Mi destino y Fúgate, dedicada a su hermana.

Entre el repertorio de 29 canciones, entre las más aplaudidas estuvo su primer éxito, ¿Qué se siente que me gustes tanto?, así como Diez pasos hacia ti, Te solté, Lo hice, te dejé; No respondo, Seguir vivo, no es vivir, Hoy no, Toma esta postal, Bien pedx, pero bien Chidx, y ¡Ay, Loloncho!.