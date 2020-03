Daniela Romo está de regreso en la televisión

Daniela Romo, está por iniciar un nuevo proyecto de televisión que llevará por nombre Vencer al desamor, una producción de Rosy Ocampo para Televisa y en la cual se abordarán temas que tienen que ver con diversas problemáticas que enfrentan las mujeres, buscando historias cada vez más reales y cercanas a la gente.

En entrevista para la presentación de este proyecto, la actriz compartió algunos de sus conflictos personales que nos recuerdan que más allá de la fama hay una persona con problemas como cualquier otra.

Gossip Veo pocas protagonistas en musicales: Natalia Sosa

“Yo soy hija de madre soltera, crecí en un matriarcado y entiendo perfectamente lo que es crecer en un grupo de personas que abren su corazón”, confesó.

A pregunta expresa sobre si la ausencia de la figura masculina afectó su desarrollo como persona dijo: “Te afecta de niño, porque eres distinta, pero yo ya he perdonado esa ausencia, aprendes a perdonarla cuando eres adulta, a los padres no se les juzga, porque primero tienes que agradecerles que te trajeron a la vida, ¡son tus padres!, tú no los conoces como hombre o como mujer, con tu mamá y tu papá, cuando creces y cometes tus propios errores te das cuenta de que no hay reclamo alguno qué hacer”, reflexionó la artista.

Sin duda, los temas más sonados en la actualidad es el abuso, maltrato, hostigamiento y discriminación por parte de los hombres hacia las mujeres. Al respecto la cantante opina: “Los hombres que han conformado mi entorno son hombres buenos, me ha tocado en la vida toparme con hombres íntegros, que me han dado mucho y yo también les he dado mucho de mi persona”, aseguró la intérprete de Yo no te pido la Luna.

Romo aprovechó para aconsejar a los padres a tener cuidado especial con la educación de sus hijos, porque es en casa en donde comienzan estos comportamientos de abuso o sumisión, según sea el caso.

“Las mujeres debemos reflexionar entre nosotras mismas, cuando hablamos de machismo, por ejemplo, a veces no nos damos cuenta de que somos nosotras las que criamos a los muchachos como machos. Hay padres con los que tienes que luchar un poco y decirles que los hombres también pueden levantar su plato y lavarlo, tender su cama, cocinar… Pero a veces las mujeres vamos y les decimos a nuestras hijas, ‘ya se pararon tus hermanos de la mesa, anda ve tú y lava los trastes, recoges sus cosas y le tiendes su camita’, oye pues si no está manco, ¿verdad?”, subrayó la intérprete.

La fortaleza de espíritu e integridad como persona de Daniela Romo, viene del ambiente en el que creció rodeada.

Gossip Galilea Montijo revela detalles de la quinta edición de Pequeños Gigantes

“Crecí entre puras mujeres que fueron muestra de valentía, de mujeres trabajadoras, de mujeres que nos sacaron adelante a mi hermana y a mí. Yo vivía con mi abuela, con mi madre y con la nana que fue de toda la vida, hasta de mi mamá, mujeres fuertes, enteras, de esas que admiras y quieres emular, a veces me inspiro en ellas para ciertos detalles de mis personajes”, dijo.

De estos y muchos temas de la realidad humana se hablará en la telenovela Vencer al desamor, en la que veremos a Daniela Romo de regreso en la pantalla chica el próximo lunes 13 de julio a las 18:30 horas a través de Las estrellas.