Dave Bautista, de la WWE a convertirse en productor

Esta película fue el primer trabajo profesional en la pantalla grande de Chloe Coleman (quien antes había participado en las series Glee y Pequeñas grandes mentiras) y el debut como productor del exluchador Dave Bautista, quien ya había actuado en la saga de Guardianes de la galaxia. Ambos protagonizan Grandes espías, que se estrena este fin de semana.

La trama sobre un agente de la CIA a quien una niña obliga a revelarle sus técnica de espionaje a cambio de no ventilar una misión secreta, representa el paso definitivo de Bautista hacia el mundo del cine. “Fue una transición en cuanto al medio ambiente. No fue una transición en cuanto a quién era yo como persona”, dice en entrevista facilitada por Diamond Films.

Aunque reconoce que sí experimentó un cambio radical. “La WWE es un entorno muy competitivo, despiadado, impulsado por la testosterona. Es fácil convertirse en la peor versión de ti mismo cuando estás inmerso en un ambiente así, defendiéndote permanentemente, te defiendes tanto que comienzas a ser ofensivo. Y en mi caso, llegó un punto en mi carrera en la WWE, aproximadamente un año antes de retirarme, en el que me aislé de todos, porque ya no quería estar allí”.

Luego de dos retiros previos a su salida definitiva de deporte, Dave Bautista, quien entrará al Salón de la Fama de la Lucha Libre próximamente, asegura que la transición del ring al set cinematográfico la hizo mucho antes de Grandes espías y con la intención de romper estereotipos.

“Nunca me propuse ser Dwayne Johnson o John Cena. Yo simplemente quería ser actor. De eso me enamoré. Eso es lo que yo buscaba y para lograrlo, tuve que tomar una ruta diferente del estereotipo del hombre de acción. Y no fue la cosa más fácil de hacer, tuve que dejar pasar muchos de esos roles, lo que significó pasar hambre, durante tres años, apenas trabajé”.

Ahora, hace una dupla entrañable con Chloe Coleman, quien asegura que su mayor aprendizaje junto a Bautista, “es que aprendí a ser amable con todos, porque eso es importante. Quiero decir, no sólo los niños sufren ser burlados y lastimados, los adultos, también. Todos”.

Y de su personaje, la pequeña actriz comenta: “Para mí, es divertido ser mala con un tipo como Dave. Me encanta el modo en que mi personaje lo enoja tanto, y luego cómo él se desquicia con todo. La parte divertida es que parece casi como si yo deberías estar en su lugar, de alguna manera. Quiero decir, él tiene la parte física y yo tengo el cerebro”.

La química entre ellos, brinda una frescura especial a la película, como las escenas de baile o cuando él debe someterse al detector de mentiras, recuerdan.

La pequeña Chloe celebró su décimo cumpleaños en el set y Dave Bautista le preparó algo especial: “me regaló el mejor cumpleaños que alguien podría pedir; me hizo sentir como la chica más afortunada del mundo. Armó un video con todos los integrantes de Guardianes de la galaxia deseándome un feliz cumpleaños, Tom Holland, Zoe Saldana, Vin Diesel, Chris Pratt, Kumail. Soy una gran fanática de Marvel, y me encantan las películas, así que me volvió loca, y no me lo esperaba, y me hizo sumamente feliz”, cuenta la joven actriz