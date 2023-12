De bailarina de Madonna a protagonista de Zack Snyder: Sofía Boutello debuta en Rebel Moon

Una persona rebelde es aquella que defiende sus ideales, que lucha por sus sueños y cuestiona cada una de las reglas ya establecidas, con ese concepto el director Zach Snyder presenta en México la película Rebel Moon: La Niña del Fuego (Parte 1).

“Creo que en nuestro mundo actual, alguien rebelde es alguien que vea un sistema establecido y lo cuestione, de eso se trata, de hacer cosas diferentes, de hacer mejor las cosas y esto es lo que quieren estos personajes en Rebel Moon, aquellos que defienden sus creencias, se defienden a ellos mismos y no permiten que les corten su libertad”, afirmó Snyder en conferencia de prensa.

Gossip TUDUM 2023: de Stranger Things a One Piece, los próximos estrenos de Netflix

“Me parece que es una alternativa rebelde quien lucha por ser alguien diferente”, agregó la actriz Sofía Boutella, protagonista de la cinta que narra una historia de ciencia ficción que desata una guerra galáctica.

Han pasado décadas para que este proyecto al fin pueda ver la luz, indicó Snyder. Su filme aborda la historia de Kora una mujer que recluta a distintos guerreros: forasteros, campesinos y huérfanos para enfrentar una amenaza mayor, la Madre Mundo, en medio de un entorno lleno de injusticias, rodeado de criaturas mitológicas.

Sofía Boutello y Zack Snyder. | Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Rebel Moon es protagonizada por Boutella, Jena Malone, Ed Skrein, Charlie Hunnam, Michiel Huisman, Bae Doona, con la participación de Alfonso Herrera bajo la dirección de Snyder quien también fue director de fotografía, guionista y productor.

“Kora es una guerrera y se entrenó en un nivel alto. Nunca había hecho un personaje tan de guerrera, siento que estaba intentando seleccionar mejor mis proyectos porque quería que las cosas fueran especiales y, de cierta forma, esto me entusiasmaba, por eso en esta película quería dejar lo mejor de mí, yo me observaba mucho”, dijo Boutella.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Zack es tan específico en las escenas que yo iba al 100 por ciento, pero también he de reconocer que tuve el apoyo de mis dobles, de los stuns, todo el equipo de dobles fue increíbles, aunque se lesionaran, no se quejaban, siempre estaban ahí y agilizaron mucho este proceso”, expresó la actriz.

La protagonista aseguró que, para esta entrega, las tramas de cada uno de los personajes son únicas, no son la típica historia, sino que cada uno de los soldados defiende una causa; es una cinta compleja, pero a la vez muy humana, comentó.

Snyder aseguró que su experiencia de más de casi dos décadas en la industria respaldan este trabajo, sobre todo por los mundos que incluye en filmes como 300 (2006), Batman Vs Superman: El Origen de la Justicia (2016), La Liga de la Justicia (2017), Mujer Maravilla (2017) y El Ejército de los Muertos (2021). Eso le facilitó mucho más el trabajo de crear la mitología de esta historia, así como el origen de los personajes.

Sofía Boutella compartió que este será su primer protagónico. | Foto: Laura Lovera | El Sol de México

“Todo lo que he hecho en el pasado, todo lo que he logrado, me ayudó a llegar a este punto. No hay película que no tenga un arte relacionado a este mundo.

“Quería capturar un tipo de calidad ilustrativa de arte de fantasía que ilustrara con una toque retro la historia, no fue fácil de comunicar, creo que se logró, pero veremos cómo evoluciona con la gente”, aseguró el director.

Este es el primer rol de Boutella en el que pone a prueba el empoderamiento femenino, aseguró la actriz. El director logró combinar de manera perfecta la actitud de Sofía Boutella, su carácter y su físico, el cual no sólo se proyecta como una mujer valiente y firme, sino que estas características pueden inspirar a nuevas generaciones a defender sus propias ideas y metas.

Gossip Crepúsculo cumple 15 años de su estreno en cines

“Es mi primer protagónico, no tengo cómo compararlo, pero qué honor hacer mi primer protagónico con Zack, quien eleva a las mujeres, las empodera de maneras necesarias, especialmente en estos filmes.

“Lo que quiero es que la gente se inspire en mi personaje, no sólo por la cuestión físicas sino como humanos; será diferente para cada persona ya que tiene que ver con su propia experiencia de vida, pero como actriz quiero que inspire a hombres y mujeres”, sostuvo Boutella, quien antes de actriz fue bailarina de Madonna.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El rodaje del filme se prolongó durante más de 150 días; Snyder compartió que se usaron locaciones reales, dejando la parte virtual al mínimo con el fin de conquistar la pupila del espectador.

Rebel Moon (Parte 1) se estrenará el 22 de diciembre, a través de Netflix; mientras que la segunda parte Rebel Moon: La Guerrera que deja Marcas (Parte 2) estará disponible el 19 de abril.