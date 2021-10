“Demasiado pronto para hablar de cargos criminales”: sheriff sobre caso Alec Baldwin

A través de una conferencia de prensa el Sheriff del condado de Santa Fe, Estados Unidos, Adam Mendoza, señaló que es demasiado pronto para hablar sobre posibles cargos criminales en contra del actor Alec Baldwin, ello luego de haber activado de forma presuntamente accidental un arma de fuego en el set de filmación de ‘Rust’, lo que provocó la muerte de su compañera Halyna Hutchins.

"Es complicado avanzar en este caso porque la investigación del tiroteo debe ser seria, compleja y completa", destacó por su parte la fiscal de distrito de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies.

Por otro lado, Mendoza aseguró que todas las opciones sobre el caso están sobre la mesa, por lo que no se descarta que Alec Baldwin pueda enfrentar algún tipo de cargo.

“Nadie ha sido descartado en este momento”

About 600 items of evidence collected in investigation of fatal movie set shooting, @santafesheriff Adam Mendoza tells reporters. pic.twitter.com/RHr4FwJN5v — Steve Herman (@W7VOA) October 27, 2021

Información en proceso….