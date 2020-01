Demi Lovato también cantará en el Super Bowl LIV

La NFL quiere echar la casa por la ventana para el Super Bowl LIV en Miami y confirmó que Demi Lovato también participará en este evento deportivo, el cual tendrá a Jennifer López y Shakira en el show del Medio Tiempo.

Demi tendrá el honor de interpretar el Himno Nacional de Estados Unidos antes del inicio del partido, el próximo 2 de febrero, que definirá al campeón de la temporada número 100 de la NFL.

La cantante se une al selecto grupo de intérpretes que ya lo han hecho como Pink, Lady Gaga, Alicia Keys, Kelly Clarkson, Christina Aguilera, Jennifer Hudson, Beyoncé, Cher y Whitney.

We are excited to announce @ddlovato will help us culminate our 100th season by singing the National Anthem at #SuperBowl LIV on @FOXTV 2/2! 🎤 🌴 🏈 pic.twitter.com/ASyW3i5pAP — NFL (@NFL) 16 de enero de 2020

Esta será la segunda vez que Lovato estará en los reflectores por su talento y no sus escándalos de adicciones, ya que primero se presentará en los premios Grammy que se celebrarán el 26 de enero en Los Ángeles, California.

Cuando anunció su participación en los Grammy a través de Instagram, afirmó: "ya dije que la próxima vez que oyeran sobre mí estaría cantando".

En julio de 2018, la cantante ingresó de urgencia por una sobredosis supuestamente de fentanilo -un opiáceo- que llevó a que pasara un tiempo de rehabilitación en un centro de California.