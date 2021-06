Disney elige a Rachel Zegler como Blancanieves y enciende polémica por tono de piel

La actriz colomboestadounidense Rachel Zegler interpretará a Blancanieves en la adaptación live action del clásico animado de Disney estrenado 1937, dijo la compañía el martes.

De madre colombiana y padre polaco, Zegler, de 20 años, se verá en 2021 en el rol protagónico de María en el remake de Steven Spielberg de West Side Story, luego de haber derrotado a más de 30 mil aspirantes en un arduo proceso de audición.

Según se dio a conocer, la audición de la joven actriz impresionó a todo el equipo de casting; sin embargo, las primeras imágenes de su interpretación en el film de Spielberg fueron lo que apuntaló su lugar en la nueva versión del clásico de Disney.

La selección de una actriz latina para interpretar a la que fue, en 1937, la primera princesa de Disney en el cine es un nuevo punto de inflexión para el estudio, acusado durante mucho tiempo de seleccionar esencialmente personajes blancos.

No obstante, muchos fanáticos de Disney manifestaron su descontento con la elección de Zegler para interpretar a Blancanieves, esencialmente por su color de piel. Un caso similar se dio con la elección de Halle Bailey —una cantante afrodescendiente— para el protagónico del live action de La Sirenita.

Pero también fueron bastantes los usuarios que salieron en defensa de la elección, argumentando que es posible realizar una reinterpretación tanto de los personajes como de su imagen.

"Las habilidades vocales de Rachel son solo el comienzo de sus talentos", dijo Marc Webb, director de la adaptación de Blancanieves, en un comunicado entregado a la AFP.

solo es mi opinión, pero he de decir que se nos está escapando de las manos el querer ser tan multicultural. Blancanieves, recibe su nombre porque su color de piel es tan claro que recuerda a la nieve, esta actriz no se ajusta a ese requisito, no entiendo la necesidad pero bueno. pic.twitter.com/c2nG3ZxI1b — LILO⚡️₇ (@liloxeuphoria) June 23, 2021 Si no les gusta que Rachel Zegler sea la nueva Blancanieves, no consuman el producto y asunto resuelto. pic.twitter.com/Bwa4v0LPvu — Arturo Castañeda Mendoza (@arturoacmn) June 23, 2021 Eso es por que esa parte de la historia es irrelevante, lo importante es que existe un corazón de jabalí y que la reina mala muere, pero en cambio la gracia de blanca nieves es que es blanca, cambiarla a parte de ser racista hace que la historia sea ridícula — •𝕄𝕚𝕤𝕖𝕟• (@Sasen_Mirage) June 23, 2021

"Su fuerza, inteligencia y optimismo serán parte integral en redescubrir la alegría en este clásico cuento de hadas de Disney", añadió el realizador, conocido por dirigir los dos capítulos de la saga del Spiderman interpretado por Andrew Garfield.

Zegler, por su lado, escribió en Instagram: "bueno, saludos a un sueño hecho realidad".

La producción del filme debe empezar en 2022, indicó Disney.

La cantante cubanoestadounidense Camila Cabello debe aparecer este año en el rol de Cenicienta en otra adaptación live action, producida por Columbia Pictures —propiedad de Sony—, y que será difundida por Prime Video de Amazon.