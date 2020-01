Dolor y Gloria, de Almodóvar, compite en los BAFTA dominados por Joker

Londres.- Dolor y Gloria (Pain and Glory), del español Pedro Almodóvar, compite como mejor película en lengua no inglesa en la edición de este año de los premios británicos de cine BAFTA, dominados por la cinta estadounidense Joker, con once nominaciones.

En otros gestos a la realización latina, "Klaus", del también director español Sergio Pablos, está nominada como mejor cinta de animación, mientras que "The Two Popes" ("Los dos papas"), dirigida por el brasileño Fernando Meirelles, concurre en la sección de mejor película británica.

"Retablo", del británico-peruano Álvaro Delgado-Aparicio, figura en la categoría de mejor debut de un guionista, productor o director británico, junto con "Bait", de Mark Jenkin, "Maiden" (Alex Holmes), "For Sama" (Waad al-Kateab y Edward Watts) y "Only You", de Harry Wootliff.

"Joker", dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix, lidera con un total de once nominaciones las candidaturas a los premios concedidos por la Academia británica de artes del cine y la televisión (BAFTA, en inglés), que se entregarán el 2 de febrero en una ceremonia en el Royal Albert Hall de Londres.

Está seguida de "The Irishman" ("El irlandés"), de Martin Scorsese, y "Once upon a Time... in Hollywood" ("Érrase una vez...en Hollywood"), de Tarantino, con diez cada una, y de "1917", de Sam Mendes, y "Jojo Rabbit", de Taika Waititi, que optan respectivamente a nueve y seis galardones.

Compiten por el preciado premio a la mejor película "Joker", "The Irishman", "Parasite", "1917" y "Once upon a Time... in Hollywood", de Phillips, Scorsese, Bong Joon-Ho, Mendes y Tarantino respectivamente -las dos últimas, grandes triunfadoras de los Globos de Oro-.

En la sección en habla no inglesa, la cinta de Pedro y Agustín Almodóvar se enfrenta a "Parasite", "For Sama" (Waad al-Kateab, Edward Watts), "The Farewell" (Lulu Wang) y "Portrait of a Lady On Fire" (Céline Sciamma).

Reciben críticas

Las nominaciones en la 73 edición de los BAFTA, que se conceden después de los Globos de Oro y antes que los Óscar estadounidenses, han suscitado críticas dentro y fuera del sector por estar dominadas por hombres de raza blanca.

Esto queda patente en la categoría de mejor director/a, donde hay ausencia total de mujeres y en la que compiten Sam Mendes; Martin Scorsese; Todd Phillips; Quentin Tarantino y Bong Joon-Ho.

Los candidatos a mejor intérprete masculino excluyen a cualquier representante de raza no blanca e incluyen al veterano Leonardo Dicaprio ("Once upon a Time...in Hollywood"), Adam Driver ("Marriage Story"), Phoenix ("Joker"), Taron Egerton ("Rocketman") y Jonathan Pryce ("The Two Popes").

En la misma línea, las actrices nominadas son Jessie Buckley por "Wild Rose", Saoirse Ronan por su papel en "Little Women", Charlize Theron ("Bombshell"), Scarlett Johansson ("Marriage Story") y Renée Zellweger ("Judy").

Johansson compite también como mejor actriz de reparto por "Jojo Rabbit", junto con Laura Dern por "Marriage Story", Florence Pugh for "Little Women" y Margot Robbie, nominada dos veces por "Bombshell" y "Once upon a time...in Hollywood".

Optan a mejor actor de reparto Tom Hanks ("A Beautiful Day in the Neighborhood"); Anthony Hopkins ("The Two Popes"); Al Pacino ("The Irishman"); Joe Pesci ("The Irishman") y Brad Pitt ("Once upon a time... in Hollywood").

Más diversidad racial y de género se vio entre los nominados en la categoría de mejor intérprete revelación, anunciada el lunes, en la que figuran Awkwafina ("The Farewell"); Kelvin Harrison ("Waves"); Micheal Ward ("Blue story"); Kaitlyn Dever ("Booksmart") y Jack Lowden ("Fighting with my Family").

Entre las mejores películas animadas figuran este año la citada "Klaus", "Frozen 2", "Toy Story 4" y "A Shaun the Sheep movie: Farmageddon", mientras que "Diego Maradona", "Apollo 11", "American factory", "For Sama" y "The great hack" compiten en la categoría de mejor documental.